Зелень варто додавати до щоденного раціону, це позитивно вплине на організм

Зелень часто недооцінюють, хоча вона не менш важлива, ніж, наприклад, м'ясо або овочі. У ній містяться всі необхідні корисні речовини, зокрема, дев'ять незамінних амінокислот. Експерти з харчування радять щодня включати до свого раціону кріп, петрушку, кінзу й іншу зелень. Нутриціологиня Оксана Назарук назвала «Фокусу» п’ять причин, чому зелень важливо щодня споживати і розповіла, який вплив вона чинить на організм.

П’ять причин, чому зелень варто включати у щоденний раціон

1. Багата на поживні речовини. Зелень – це загальна назва для таких рослин, як кріп, петрушка, рукола, шпинат, базилік, листя салату тощо. Склад поживних речовин у зелені може варіюватися залежно від виду. Петрушка, кінза, кріп, шпинат та інша зелень є джерелами вітамінів А, С, Е і К, вітамінів групи В, антиоксидантів, магнію, калію, кальцію і клітковини. Петрушку вважають найкориснішою, оскільки в ній міститься багато вітамінів групи В, А, РР, Е, а також бета-каротин, залізо, фосфор, кальцій, магній, натрій і цинк. Однак кріп лідирує за вмістом кальцію (208 мг) і калію (738 мг).

«30 г свіжої петрушки містить 105% від денної норми вітаміну А та 547% від денної норми вітаміну К. Окремо слід зазначити, що зелень — це чудове джерело клітковини, вона містить у собі низьку кількість вуглеводів і солі», – каже Оксана Назарук.

2. Допомагає боротися з вільними радикалами. Антиоксиданти, що містяться в зелені, запобігають пошкодженню клітин молекулами, які називаються вільні радикали. Для оптимального здоров'я важливий баланс антиоксидантів і вільних радикалів в організмі людини.

3. Зміцнює кістки. «Вітамін К, який міститься в зелені, важливий для здоров'я кісток. Цей вітамін активує певні білки, що збільшують мінеральну щільність кісток. Таким чином, вживаючи продукти з високим вмістом вітаміну К, ви знижуєте ризики переломів. Це особливо актуально для літніх людей»,– каже нутриціологиня.

Саме вітамін К допомагає захистити кістки від остеопорозу та запобігти запальному процесу. Наприклад, кріп містить кальцій і магній, які вкрай важливі для здоров'я кісток, тому потрібно якомога частіше вживати цей вид зелені.

4. Підтримує здоров'я очей. Зелень містить рослинні сполуки, які сприяють підтримці здоров'я очей і зниженню ризиків виникнення вікових захворювань.Петрушка, скажімо, багата на такі каротиноїди, як лютеїн, бета-каротин і зеаксантин, що захищають очі та підтримують здоров'я й гостроту зору.

5. Джерело фолієвої кислоти. «Деякі види зелені є джерелом фолієвої кислоти, що сприяє зниженню розвитку деяких видів раку. Велике дослідження за участю понад 58 000 осіб показало, що високе споживання фолієвої кислоти пов'язане зі зниженням ризиків розвитку серцево-судинних захворювань на 38%», – каже Оксана Назарук.

Зелень легко додати до раціону. Її можна вживати свіжу або висушену, додаючи до салатів або салатних заправок, супів, омлетів, овочевих рагу, котлет, маринадів для м'яса або риби тощо.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.