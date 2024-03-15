Деякі продукти можуть допомогти поліпшити здоров'я нирок

Нирки фільтрують відходи з нашої крові, балансують електроліти та виробляють гормони, життєво важливі для загального здоров’я. Іншими, словами, це дуже важливий орган. Утім, згідно з дослідженням, у 2022 році близько 10% населення світу (близько 800 млн) страждало від хронічної хвороби нирок. Чарівного засобу, який можна прийняти і поліпшити здоров’я нирок, нема, але включення у раціон певних продуктів може дати потужний імпульс. Лікарі-урологи Пракаш Чандра Шетті та Нітін Шрівастава перерахували п'ять суперпродуктів, споживаючи які, можна поліпшити здоров'я нирок, повідомляє The IndianExpress.

Продукти, які поліпшують здоров’я нирок

Чорниця. Вона багата на вітаміни та мінерали, містить антиоксиданти, такі як антоціани, які зменшують запалення та захищають від окислювального стресу. Ці ягоди також мають низький вміст натрію, калію та фосфору, що робить їх придатними для людей з проблемами нирок. Включення чорниць у раціон допоможе регулювати артеріальний тиск і запобігти розвитку каменів у нирках.

Лосось. Жирна риба, багата омега-3 жирними кислотами, має протизапальні властивості, які сприяють здоров’ю серцево-судинної системи. Споживання жирної риби, як-от лосось, може знизити рівень холестерину, таким чином зменшуючи ризик захворювання нирок. Крім того, лосось є чудовим джерелом білка, що містить незамінні амінокислоти, життєво важливі для загального здоров’я та роботи м’язів.

Капуста. Вона багата на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, зокрема вітамін К, який має вирішальне значення для згортання крові та міцності кісток. Завдяки низькому вмісту калію, капуста підходить людям із захворюваннями нирок, яким необхідно обмежити споживання калію.Включення листової капусти в щоденний раціон допоможе регулювати функцію нирок і сприяти загальному самопочуттю.

Часник. Цей овоч містить аліцин, який має антибактеріальну та протизапальну дію. Регулярне вживання часнику допомагає знизити артеріальний тиск, запобігти хворобам серця, пов’язаним з підвищеним рівнем холестерину, і захистити нирки. Додавання часнику до страв не тільки покращує смак, але й забезпечує додатковий захист від захворювань нирок.

Кіноа. Воно багате білком, клітковиною, залізом і магнієм, а також іншими важливими поживними речовинами. На відміну від багатьох зернових, кіноа має низький вміст калію та фосфору, що робить його підходящою альтернативою для людей із проблемами нирок. Високий вміст клітковини допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та сприяє здоров’ю травлення. Кіноа як основне джерело енергії замість інших вуглеводів може принести значну користь здоров’ю нирок.

Доктор Пракаш Чандра Шетті також наголосив на необхідності гідратації для поліпшення здоров'я нирок. «Вода необхідна для вимивання токсинів і відходів із нирок, тому намагайтеся випивати щонайменше 8 склянок води на день, залежно від вашого рівня активності та клімату»,– каже уролог. Він рекомендує скоротити споживання оброблених харчових продуктів, рафінованого цукру і продуктів з високим вмістом натрію.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.