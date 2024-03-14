Перевагу слід віддавати ягодам, фруктам, овочам і зелені

Нині чимало людей стоять перед дилемою: як знизити рівень ЛПНЩ «поганого» холестерину у крові, бо він може накопичуватися в артеріях і призвести до утворення атеросклеротичних бляшок. Вони звужують просвіт судин і ускладнюють кровотік або можуть відірватися і спровокувати інфаркт чи інсульт.

Співзасновниця школи здорового харчування Nodiet, нутриціологиня Ольга Дорош каже: нормалізувати рівень «поганого» і «хорошого» холестерину у крові лише продуктами харчування не вдасться. До правильного харчування обов’язково слід додати фізичну активність (мінімум 30 хв. на день), нормалізувати вагу тіла до норм по індексу маси тіла, відмовитися від цигарок і алкоголю, бо вони стимулюють підвищення тригліцеридів. Утім, правильному здоровому харчуванню слід приділити особливу увагу.

Що вклювати у раціон для зниження рівня «поганого» холестерину?

Ягоди, фрукти, овочі і зелень. Їх слід поставити на перше місце і по можливості споживати під час кожного прийому їжі. Це простий спосіб знизити рівень холестерину ЛПНЩ.

«Дослідження показують, що дорослі, які споживають щонайменше чотири порції фруктів та овочів щодня (порція 80 г), мають приблизно на 6% нижчий рівень холестерину ЛПНЩ, ніж люди, які їдять менше двох порцій на день. Фрукти та овочі також містять велику кількість антиоксидантів, які запобігають окисленню холестерину ЛПНЩ та утворенню бляшок в артеріях», – каже Ольга Дорош.

У пріоритеті – ягоди, можна робити мікс з ягід і фруктів. За день варто з’їдати хоча б жменю зелені (листя салатів, рукола, шпинат, петрушка, кінза, кріп, базилік тощо). За словами нутріциологині, дуже важливо з’їдати за день хоча б 400 г різних овочів, зелені, ягід і фруктів. Можна їсти сирі, запечені, варені, овочеві рагу, салати тощо.

Розчинна клітковина. Її обов’язково слід додати в раціон: бобові (квасоля, нут, сочевиця, маш, горох тощо), цільні крупи (гречка, бурий рис, червоний рис, дикий рис, овес чи плющена вівсяна крупа, булгур, кіноа, перлова крупа, ячмінна крупа). А ось кускус, манку, білий хліб, кукурудзяну кашу, солодощі слід звести до мінімуму. Регулярне споживання розчинної клітковини дозволить знизити на 5-10% загального холестерину та «поганого» холестерину ЛПНЩ вже за чотири тижні.

Насичені жири. Тим, хто хоче знизити рівень «поганого» холестерину, слід зменшити кількість насичених жирів в раціоні (не виключати, а зменшити): обрізати зайвий жир з м’яса, обирати нежирні молочні продукти (молоко не 3,2%, а 1,5%), сметана не 20%, а 10%, сир кисломолочний не 9-17%, а 2-5%. В міру їсти вершкове масло, тверді сири тощо. Червоне м'ясо обмежити до 500 г за тиждень. Перевагу надавати птиці, рибі. А ось споживання ковбас, кондитерських виробів, смаженого, копченого, консерв, навівфабрикатів, круп швидкого приготування, виробів з рафінованого борошна, трансжирів треба максимально обмежити і звести до мінімуму цукор, сіль, соки, фреші, мед тощо.

Ненасичені жири. Вони дуже потрібні організму, тож їх треба додавати до раціону: горіхи, насіння несмажене та несолене, оливки, авокадо, морська риба, оливкова й лляна олії.

«Жирну морську рибу варто їсти два-три рази на тиждень, порція як долоня (скумбрія, тюлька, слабосолений оселедець, морська червона, тунець у власному соці тощо), бо вона допоможе знизити рівень ЛПНЩ. У жирній рибі високий вміст жирних кислот омега-3, які зменшують рівень тригліцеридів», – каже нутриціологиня.

Рослинні стерини і станоли. Це природні речовини, які містяться в багатьох зернових, овочах, фруктах (цитрусових, бобових, горіхах, насінні). На молекулярному рівні, каже Ольга Дорош, стерини і станоли багато в чому схожі на холестерин. Коли холестерин потрапляє в шлунково-кишковий тракт, вони стають йому на шляху і запобігають вбиранню холестерину в кров. І він не відкладається на стінках артерій, а просто виводиться з організму.

Рідина. Аби організм нормально функціонував, він мусить отримувати достатню кількість рідини. Звісно, несолодкої.

«Спеціальних продуктів, які можна було б з’їсти і добитися зниження холестерину нема. Тут працює комплекс: здорове харчування + здорова вага тіла + активність + ліки (за потреби)», – каже Ольга Дорош.

Смачні страви для тих, хто хоче знизити «поганий» холестерин

Нині нутриціологиня ділиться з читачами ZAXID.NET трьома рецептами страв, які легкі у приготуванні, з доступних продуктів, смачні, корисні і допомагають знизити рівень «поганого» холестерину.

Тушкована квасоля (одна порція)

Інгредієнти:

квасоля суха червона – 70 г

цибуля середня – 1 шт.

морква сира – 100 г

томатна паста – 2 ст.л.

олія – 1 ч.л.

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

квасолю замочити на ніч у холодній воді, промити і зварити до готовності у підсоленій воді. На пательні потушити цибулю, терту моркву. Додати трішки води, томатну пасту, спеції, перемішати і висипати варену квасолю. Усе разом тушкувати 5 хвилин.

***

Салат з молодої капусти (одна порція)

Інгредієнти:

капуста – 70 г

огірок – 50 г

кріп – 10 г

оливкова олія – 10 г

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

овочі й зелень помити. Капусту дрібно нашиткувати, додати сіль й злегка пом’яти руками. Огірок порізати півкільцями, кріп дрібно. Перемішати і заправити олією.

***

Гречана каша з філе курки і печерицями (одна порція)

Інгредієнти:

гречана крупа –50 г

філе курки (індички) – 120 г

морква – 50 г

цибуля – 1 шт.

печериці – 100 г

олія – 1 ч.л.

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

Філе птиці порізати невеликими шматочками, крупу попередньо помити, моркву натерти, гриби порізати довільно, цибулю кубиками. Все додати в чашу мультиварки на режим «плов». Дуже смачно також буде з перловою крупою чи бурим рисом.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.