Під час приготування страв із фаршу багато хто не розуміє, що потрібно обсмажувати першим: цибулю чи фарш. Blikk розповідає, як саме порядок приготування впливає на текстуру та смак готової страви.

Що спочатку слід смажити: фарш чи цибулю?

Більшість господинь діють за звичною схемою: спочатку обсмажують цибулю до м’якості, а потім додають фарш і смажать все разом. Проте на думку кулінарів такий підхід неправильний: м’ясо одразу виділяє сік і цибуля починає тушкуватися, замість того, щоб смажитися. Через це інгредієнти втрачають свій насичений смак.

За словами кулінарів, спочатку слід обсмажити м’ясо. Так фарш встигне «запечататися» та залишитись соковитим. Цибулю слід додавати вже після, так вона по-справжньому розкриється, віддаючи весь свій аромат та смак страві.