Корисні властивості буряка часто недооцінюють

Буряк, корисні властивості якого часто недооцінюють, є суперпродуктом і має безліч переваг для здоров’ я. Він здатний поліпшити здоров’я серцево-судинної системи, допоможе боротися з гіпертонією, регулювати рівень цукру у крові, поліпшить здоров’я кишківника, мозку, печінки тощо. Їжа, до складу якої входить буряк, не лише корисна, а й смачна і поживна. Тож якщо ви шукаєте щось з низьким вмістом калорій, але з високим вмістом поживних речовин, доктор Арчана Батра, дієтолог та сертифікований викладач діабету радить зупинити свій вибір саме на буряку. І називає 11 причин, чому варто включати буряк у раціон, повідомляє Health Shots.

Його можна споживати сирим, додаючи до салатів, запеченим, маринованим, разом з іншими овочами використовувати для приготування смузі, соку тощо.

11 корисних властивостей буряка

1. Багатий антиоксидантами. Буряк є потужним джерелом антиоксидантів, включаючи беталаїни та бетаціанін, які допомагають боротися з окислювальним стресом і нейтралізують вільні радикали в організмі. Ці сполуки відіграють вирішальну роль у зниженні ризику хронічних захворювань і зміцненні здоров’я клітин. «Крім того, буряк багатий білком, міддю, магнієм, вуглеводами, клітковиною, залізом і вітаміном С», – каже доктор Батра.

2. Має низьку калорійність. Для тих, хто стежить за калоріями і хоче схуднути, буряк є фантастичним доповненням до здорового харчування. Він дуже низькокалорійний, що робить його відмінним вибором для будь-якої дієти для схуднення.

3. Знижує артеріальний тиск. Високий кров'яний тиск є значним чинником ризику серцевих захворювань та інсульту. Мета-аналіз 16 випробувань, опублікований у 2013 році, показав, що нітрати, які містяться в буряку, можуть розширювати кровоносні судини, що призводить до зниження артеріального тиску. Часте вживання буряка з часом може поліпшити здоров’я серцево-судинної системи та знизити ризик гіпертонії.

4. Має протизапальні властивості. Хронічне запалення пов’язане з численними захворюваннями, включаючи хвороби серця, артрит і рак. «Протизапальні властивості буряка допомагають зменшити запалення в організмі, потенційно знижуючи ризик розвитку цих станів», – каже доктор Батра.

5. Захищає здоров'я кишківника. Вміст клітковини в буряку підтримує здоров’я травлення, запобігає запорам . Крім того, наявність харчових нітратів може сприяти росту корисних бактерій у кишківнику, підтримуючи здоровий мікробіом і загальну роботу кишечника.

6. Має протиракові властивості. Буряк є чудовим джерелом поліфенолів, флавоноїдів, дієтичних нітратів та інших корисних поживних речовин, які можуть запобігти ризику певних типів раку, наприклад раку товстої кишки.

7. Підтримує здоров'я мозку. Харчові нітрати в буряку покращують приплив крові до мозку, що може покращити когнітивні функції та затримати вікове погіршення когнітивних функцій. А антиоксиданти в буряку допомагають захистити клітини мозку від окислювального стресу.

8. Підвищує рівень енергії. Буряк є природним джерелом поживних речовин, що підвищують енергію, включаючи вуглеводи, залізо та вітамін С. Ці поживні речовини допомагають відновити запаси енергії та боротися з втомою.

9. Запобігає анемії. Анемія, яка характеризується дефіцитом еритроцитів або гемоглобіну в крові, може призвести до втоми, слабкості та інших проблем зі здоров’ям. Буряк багатий залізом і фолієвою кислотою, необхідними поживними речовинами для виробництва еритроцитів, що робить його цінним доповненням до дієти для профілактики та лікування анемії.

10. Допомагає регулювати рівень цукру у крові. Незважаючи на природну солодкість, буряк має низький глікемічний індекс і чинить мінімальний вплив на рівень цукру в крові, а вміст клітковини та нітратів у ньому допомагає підвищити чутливість до інсуліну та регулювати рівень цукру в крові, що робить буряк корисним для діабетиків, якщо споживати його в помірних кількостях.

11. Корисний для печінки. Детоксикаційні властивості буряка роблять його корисним для здоров’я печінки.Він стимулює функцію печінки та сприяє виведенню токсинів з організму, підтримуючи загальне здоров’я та роботу печінки.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.