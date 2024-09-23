Полегшити травлення після їжи допоможуть, зокрема, трав'яні чаї

Гучне урчання у животі, метеоризм та проблемне випорожнення – це лише деякі з проблем, яякі вказують на те, що травна система не працює належним чином. На травлення впливає безліч факторів: психологічний стан, особливості харчування, ліки, спосіб життя, кількість і вибір напоїв тощо. Поліпшити травлення можуть деякі напої, які заспокоять бурхливі процеси у травному каналі та сприятимуть оптимальному засвоєнню поживних речовин, каже гастроентеролог-дієтолог, експерт МОЗ Олег Швець. Намомість є напої, яких варто уникати, бо вони лише посилюють небажачі симптоми.

Що варто пити після їди?

«Коли їжа або рідина потрапляє в організм, вона рухається по стравоходу до шлунку, де починає розщеплюватися травними ферментами. Звідти потрапляє в кишківник, в якому відбувається основне перетравлення харчової грудки, утворені в результаті поживні речовини всмоктуються в кров. Під час цього процесу бактерії в кишківнику відіграють важливу роль у функції травлення. Порушення композиції мікробіоти і життєдіяльності кишкових бактерій пов’язане з широким спектром патологічних станів від ожиріння до запальних захворювань кишківника», – каже Олег Швець.

Вода та клітковина, твердить гастроентеролог-дієтолог, також важливі в цьому процесі. До напоїв, які сприяють засвоєнню поживних речовин, поліпшують фізіологічні кишкові функції та допомагають запобігти захворюванням, належать:

вода. На додаток до її важливості для травлення, дослідження вказує на те, що тепла вода допомагає кишковим бактеріям.

На додаток до її важливості для травлення, дослідження вказує на те, що тепла вода допомагає кишковим бактеріям. трав’яні чаї та чаї зі спеціями (м’ятний чай, чай з куркумою, імбирний чай і чай з фенхелю). Чаї зменшують запалення та полегшують симптоми розладу травлення.

(м’ятний чай, чай з куркумою, імбирний чай і чай з фенхелю). Чаї зменшують запалення та полегшують симптоми розладу травлення. сік чорносливу . Він багатий на клітковину, цей напій стимулює дефекацію.

. Він багатий на клітковину, цей напій стимулює дефекацію. комбуча. Вона є джерелом багатьох пробіотиків. Дослідження показує, що цей напій також сприяє засвоєнню поживних речовин.

Вона є джерелом багатьох пробіотиків. Дослідження показує, що цей напій також сприяє засвоєнню поживних речовин. кефір. Містить пробіотики та низку важливих поживних речовин.

Містить пробіотики та низку важливих поживних речовин. Щодо кави наразі одностайної думки експертів не сформовано, каже експерт. Відомо, що кава може стимулювати роботу товстої кишки. Однак потрібні додаткові дослідження, аби зрозуміти, як вона впливає на здоров’я кишківника та як різні сорти кави впливають на травлення.

Яких напоїв варто уникати?

Гази в газованих напоях підвищують рівень шлункової кислоти, викликаючи здуття живота та неприємне бажання відригнути.

Дослідження показують: вживання великої кількості алкоголю здатне посилити кишкові розлади, сприяє запаленню та загалом має негативний вплив на здоров'я кишківника.

При непереносимості лактози важливо пам’ятати, що вживання значної кількості напоїв з коров’ячим молоком може призвести до симптомів розладу шлунково-кишкового тракту.

Як після їди полегшити травлення?

Аби їжа краще перетравлювалася, дотриймуйтеся таких рекомендацій:

1. Підіть на прогулянку. Легкі фізичні вправи та сила тяжіння допоможуть їжі рухатися травною системою.

2. Не лягайте після їди, це може уповільнити травлення.

3. Вживайте пробіотики для покращення здоров’я кишківника.

4. Робіть вправи для зниження стресу, наприклад глибоке дихання чи йогу.

5. Не куріть, відмовтеся від алкоголю, або значно скоротіть його кількість.

6.Ведіть щоденник харчування, зазначаючи в ньому будь-які проблеми з травленням та визначте продукти, яких слід уникати,

7. Поговоріть з дієтологом про харчові тригери та продукти, які можуть бути алергенами чи погано переноситися.

Звісно, важливу роль відіграють і харчові звички та вибір у харчуванні. Для гарного травлення корисно ретельно пережовувати їжу, дотримуватися збалансованого раціону з багатою на клітковину та воду їжею, надавати перевагу цільним продуктам, а не ультраобробленим, пам’ятати про кількість їжі і час, зокрема, не їсти пізно ввечері. Та якщо проблеми з травленням навіть після зміни способу життя продовжують давати про себе знати, проконсультуйтеся з лікарем.