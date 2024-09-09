Солодкий чи солоний? Ваш вибір

Сир багато людей доволі часто включає у раціон, бо регулярне вживання свіжого сиру може допомогти запобігти деяким захворюванням завдяки поживним речовинам і пробіотикам, яких у ньому багато. Утім, споживають його по-різному: одні додають трішки солі, інші – цукру.

Дієтологиня, тренерка з цілісного оздоровлення Ешанка Вахі каже, що залежно від того, що ми додаємо до сиру – сіль чи цукор – його смак і вплив на організм відрізняються. Тож який сир корисніший: солоний чи солодкий? Про це експертка розповіла OnlyMyHealth.

Сир з сіллю

Додавання солі до сиру надає йому пікантності, що робить його ідеальним доповненням до страв. Але що сіль робить із сиром, крім зміни смаку?

Впливає на травлення: сіль може стимулювати травну систему та посилити пробіотичні ефекти сиру. Це сприяє кращому травленню і може допомогти запобігти здуттю живота, що робить його хорошим варіантом для людей, які відчувають дискомфорт у травній системі після їжі.

сіль може стимулювати травну систему та посилити пробіотичні ефекти сиру. Це сприяє кращому травленню і може допомогти запобігти здуттю живота, що робить його хорошим варіантом для людей, які відчувають дискомфорт у травній системі після їжі. Підтримує електролітний баланс : сіль є важливим джерелом натрію, необхідного для підтримки електролітного балансу в організмі. Це може бути особливо корисним у жаркому кліматі або після тренування, коли ви можете втратити натрій через піт. Вживання сиру з сіллю може допомогти відновити втрачені електроліти.

: сіль є важливим джерелом натрію, необхідного для підтримки електролітного балансу в організмі. Це може бути особливо корисним у жаркому кліматі або після тренування, коли ви можете втратити натрій через піт. Вживання сиру з сіллю може допомогти відновити втрачені електроліти. Підсилює смак: сир з сіллю – це пікантна насолода, яка може доповнювати різноманітні страви, забезпечуючи освіжаючий баланс гострої або насиченої їжі.

Сир з цукром

Для тих, хто любить солодке, додавання цукру до сиру перетворює його на справжній десерт. Але як ця солодка насолода впливає на організм?

Приємний смак: цукор робить сир солодким, що може зробити його більш приємним для тих, хто віддає перевагу солодкому смаку. Солодкий сир часто використовують у десертах.

цукор робить сир солодким, що може зробити його більш приємним для тих, хто віддає перевагу солодкому смаку. Солодкий сир часто використовують у десертах. Підвищує енергію: цукор у сирі забезпечує миттєве підвищення рівня цукру в крові, що робить його швидким джерелом енергії. Це може бути корисним, якщо ви відчуваєте брак енергії або потребуєте швидкого підйому. Та цей сплеск є тимчасовий і не підходить тим, хто контролює рівень цукру в крові, наприклад, діабетикам, і тим, хто прогне позбутися зайвих кілограмів.

цукор у сирі забезпечує миттєве підвищення рівня цукру в крові, що робить його швидким джерелом енергії. Це може бути корисним, якщо ви відчуваєте брак енергії або потребуєте швидкого підйому. Та цей сплеск є тимчасовий і не підходить тим, хто контролює рівень цукру в крові, наприклад, діабетикам, і тим, хто прогне позбутися зайвих кілограмів. Впливає на здоров’я кишківника: хоча цукор не несе прямої шкоди, надмірне споживання цукру з часом може сприяти дисбалансу кишкової флори. Тож споживання час від часу солодкого сиру не є небезпечним, а ось регулярне вживання може мати довгостроковий вплив на здоров’я травної системи.

Харчовий вплив сиру на організм

Вибір між сиром з сіллю і сиром з цукром також залежить від харчових цілей.

Калорійність: сирна маса з цукром має більше калорій за рахунок додавання цукру. Якщо ви стежите за споживанням калорій або намагаєтеся дотримуватися збалансованого харчування, то вам варто обмежити кількість цукру, який ви додаєте до сиру.

Придатність: якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом натрію, сир з сіллю може бути не найкращим вибором. З іншого боку, сир з цукром не підходить для тих, хто страждає на такі захворювання, як діабет, і для людей, які намагаються схуднути.