Сезон айви вже на порозі

Наближається сезон айви, фрукту з терпко-солодким смаком і приємним пряним ароматом. Айву, зазвичай, починають збирати наприкінці вересня і до кінця жовтня, тоді її плоди стають жовтими і зовнішньо схожі на великі яблука. Та цього року всі плоди дозрівають значно раніше, тож і сезон айви стартуватиме раніше.

ZAXID.NET попросив нутриціологиню, співзасновницю школи здорового харчування Nodiet Ольгу Дорош розповісти про користь айви і як краще її включити у раціон, щоб і організм корисними речовинами поповнити, і задоволення від споживання фрукту отримати.

«Айва – добре відома й улюблена по всій Європі та Південно-Західній Азії. Сира айва тверда, тому її нечасто включають у раціон. А ось запечена чи проварена стає м’якою та солодкою. З неї можна готувати варення, цукати, мармелад, джеми, желе, додавати до до м'ясних і рибних страв тощо», – каже нутриціологиня.

Чим багата айва?

У 100 г плодів айви міститься:

калорії – 57

клітковина - 1,9 г

білки – 0,4 г

жири - 0,1 г

вуглеводи - 15,3 г

Цей фрукт містить багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів, зокрема, вітаміни C, A, B1, B2, B6, PP, а також мінерали: калій, кальцій, магній, залізо, фосфор.

Чим айва корисна для організму?

Позитивно впливає на кістки, зуби, шкіру. Цей фрукт містить велике різномаїття вітамінів, мінералів, які мають позитивний вплив на кіски, зуби, серце, травлення, нервову систему, шкіру. Скажімо, в айві є відносно багато вітаміну B6 і цинку, які допомагають підтримувати процеси росту й розвитку, здоров’я серця, когнітивні функції.

Багата на вітамін С. «Жінкам потрібно на день отримати 75 мг вітаміну С, чоловікам – 90 мг. У 100 г айви маємо 15 мг. Але якщо з айви зробити джем чи варення, тобто нагріти її більше як до 40 градусів, кількість вітаміну С різко зменшиться. Тому все ж краще потерти сиру айву, скажімо, до салату з сирого яблука, моркви і заправити їх йогуртом чи сметаною», – радить Ольга Дорош.

Допомагає уникнути закрепів. Айва є добрим джерелом рідини (83 г на 100 г) та різних типів клітковини, зокрема пектину. Тож коли її споживати регулярно, це може пом’якшити стілець і допомогти з проблемою чи профілактикою закрепів.

Нормалізує цукор і холестерин. Різні типи харчових волокон також сприяють розмноженню корисної мікробіоти, сприяють нормалізації цукру й холестерину в крові.

Багата антиоксидантами. Айва багата різними антиоксидантами, які захищають клітини від пошкоджень, мають протимікробну й протипухлинну дії та можуть зменшити запалення.

Корисна для серця і судин. Айва корисна для серця, так як містить 197 мг калію, важливого для роботи серцево-судинної системи й регуляції артеріального тиску тощо. Наявність магнію підтримує здоров'я кровоносних судин і знижує ризик серцевих нападів, харчові волокна сприяють нормалізації ліпідного обміну.

«У народній медицині айву використовують для лікування печії, ранкової нудоти, виразки шлунка та багатьох інших станів, але достовірних наукових доказів на підтримку цих способів застосування немає, тому не варто лікуватись фруктом. Корисних речовин в айві багато в плані різномаїття, але їх кількість мала аби бути дієвими ліками для лікування хвороб», – каже Ольга Дорош.

Кому з айвою слід бути обережним?

Люди із синдромом оральної алергії і люди, чутливі до інших фруктів із сімейства розоцвітих, таких як яблука, абрикоси, мигдаль, сливи тощо, можуть мати подібну реакцію і на айву.

Як зберігати і що приготувати з айви?

Здорові плоди айви можна зберігати до весни в ящиках, бажано дерев’яних, в прохолодному приміщенні, наприклад, підвалі. Якщо такої змоги нема, то з айви можна приготувати різноманітну консервацію. Якщо її трішки проварити на невеликому вогні, то можна приготувати і заморозити пюре, яке потім додавати до каш, йогуртів тощо.

Ось кілька рецептів смакот, які можна приготувати з айви. Приготувати їх доволі просто і це не займе багато часу, зате рідні отримають максимум задоволення від споживання смаколиків з айвою.

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Варення з айви (від Євгена Клопотенка)

Інгредієнти (на 750 мл баночку):

айва – 1 кг

цукор – 600 г

сік одного апельсина

вода – 500 мл

бодян – 1 зірочка

Спосіб приготування:

Айву помити, видалити кісточки і нарізати приблизно однаковими скибочками. Викласти в каструлю, залити водою і варити на невеликому вогні після закипання 10 хв. Тоді зняти каструлю з вогню, у велику миску поставити сито і відкинути у нього айву, аби стекла вода. Плоди перекладіть назад у каструлю. Воду, в якій вони варилися, процідіть через сито і також поверніть. Висипте 600 г цукру, доведіть до кипіння та варіть ще 10 хв на повільному вогні, аби цукор розчинився. Витисніть сік одного апельсина, перемішайте і варіть ще 20 хв. Якщо є пінка, акуратно зніміть її. Вимкніть вогонь на 15-20 хвилин, потім знов увімкніть та варіть варення ще 20 хв. Потім повторіть процедуру, додавши на останньому етапі зірочку бодяну. Варення готове. Перекладіть у стерилізовану банку, витягніть бодян і закатайте кришкою. Зберігайте у прохолодному місці.

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Соус з айви до м'яса

Інгредієнти:

айва – 3 шт (велика)

цукор – 2 ст.л.

сіль – 0,5 ч.л.

паприка мелена – 1 ч.л.

коріандр мелений – 0,5 ч.л

перець чорний мелений – 5 дрібок

вода – 1 склянка

лимонний сік – 1 ч.л.

лавровий лист – 1 шт

Спосіб приготування:

Айву помийте, почистіть, видаліть насіння і наріжте кубиками і покладіть у каструлю з подвійним дном. Додайте до неї склянку теплої води, лавровий лист, посоліть і готуйте на невеликому вогні 20-25 хвилин.У процесі приготування додайте лимонний сік. Тоді заберіть лавровий лист, перекладіть айву у глибоку ємність і зблендеріть її. Якщо суміш буде дуже густою, то можна додати трохи води. Перекладіть подрібнену айву в каструлю, додайте спеції і нагрійте до помірного кипіння. Готовий соус можна подавати як теплим, так і холодним.

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Шарлотка з айвою

Інгредієнти:

айва – 2 шт. (великі)

яйця – 4 шт.

цукор - 1 склянка

пшеничне борошно – 1 склянка

вершкове масло – 30 г

Спосіб приготування:

Айву помити, почистити, витягнути кісточки і нарізати шматочками. Обсмажити на вершковому маслі, посипавши цукром. Вона повинна стати рум'яною.

Поки айва смажиться, готуйте тісто. Збийте яйця до білої пишної маси, всипте цукор і продовжуйте збивати, поки він не розчиниться. Масу, що вийшла, перелийте в миску і всипте борошно. Перемішайте.

Форму для випічки застеліть пергаментом і викладіть айву. Залийте її тістом. І відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хв.