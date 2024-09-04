Настав сезон чорноплідної горобини (або, як її ще називають, аронії) – ягоди, яку не кожен знає, як правильно переробити, щоб отримати максимальну користь. А чорна горобина для людського організму надзвичайно корисна: вона захищає від раку, покращує кровообіг, затримує прогресування очних хвороб і підвищує імунітет. З неї можна готувати джеми, варення, настоянки та соки, повні вітамінів, які зігріють вас холодними вечорами. Спробуйте прості рецепти соку, пюре, сиропу, варення і наливки із чорноплідної горобини, які пропонує ZAXID.NET.

Рецепт соку із чорноплідної горобини

Ви можете зробити сік у скороварці. Посипте вимиті плоди цукром, а потім налийте води в нижню частину скороварки. Під дією гарячої пари плоди випустять сік. Розлийте сік у стерилізовані пляшки або банки і залиште охолоджуватися. Щоб переконатися, що ваші консерви збережуться протягом зими, варто їх пастеризувати. Для цього прокип'ятіть пляшки та банки приблизно 10-15 хвилин. Потім вийміть з каструлі і поставте догори дном.

Сік також можна приготувати у звичайній каструлі: засипте чорноплідну горобину цукром, залийте водою і доведіть до кипіння. Варити потрібно приблизно 20-30 хвилин. Потім процідіть сік, розлийте по пляшках або банках і залиште охолоджуватися. Можна додати лимонний або апельсиновий сік і вишневе листя, щоб покращити смак і зменшити терпкість.

Чорноплідна горобина – чудове доповнення до чаю, основа для желе та настоянок. Завдяки своєму насиченому кольору вона ідеально підходить для підфарбовування інших фруктових соків, лікерів та вин.

Рецепт сиропу з чорноплідної горобини

Інгредієнти:

2 кг чорноплідної горобини;

1,5 л води;

1 кг цукру;

2 лимони;

приблизно 200 шт. вишневого листя.

Приготування:

Ретельно очистіть чорноплідну горобину від плодоніжок і вимийте. Хоча це не обов'язково, але буде добре заморозити плоди аронії, поклавши їх у морозильну камеру на кілька годин.

По закінченні цього часу доведіть ягоди, воду та промиті вишневі листки до кипіння в каструлі. Щоб листя вишні швидше пустило сік, можна розім'яти його. Варити всю суміш потрібно приблизно півгодини. Наприкінці варіння додати нарізані лимони і варити ще 10 хвилин.

Процідити все через сито. Додати цукор і кип'ятити ще 10 хвилин.

Розлити гарячий сироп у банки або пляшки, перевернути догори дном і накрити тканиною.

Сироп із горобини чудово смакує, якщо його просто додати у воду або чай, і дуже добре зберігається.

Сироп має загальнозміцнювальну дію, підтримує імунітет і рекомендується при проблемах з гіпертонією. Для досягнення найкращих результатів пийте по 2 чайні ложки щодня з теплою водою або чаєм. Будьте обережні, щоб не перестаратися, оскільки аронія у великих кількостях може викликати біль у печінці.

Пюре з чорноплідної горобини

Чорноплідну горобину розім'яти з цукром у пропорції 1:1. Нагріти отримане пюре приблизно до 70°C і розлити гарячим по банках. Для покращення смаку додайте до горобини інші фрукти, наприклад, кислі яблука. Не забудьте пастеризувати кінцевий продукт приблизно 15 хвилин у гарячій воді.

Рецепт наливки з чорноплідної горобини

Покладіть два кілограми горобини в морозильну камеру на 1-2 дні. Потім прокип'ятіть листя вишні в 4 літрах води близько 30 хвилин. Листя має солодкий, освіжаючий аромат і після додавання до горобини, пом'якшить її терпкий смак. Додайте горобину і варіть ще півгодини. Після охолодження вичавіть фрукти через сито, додайте 2 кг цукру та лимонний сік і варіть, доки цукор не розчиниться. Знову охолодіть, додайте літр спирту. Дайте продукту настоятись щонайменше місяць.

Настоянку варто вживати у невеликих кількостях (25 крапель ввечері). Вона зміцнить вашу серцево-судинну систему і відрегулює кров'яний тиск.

Варення з чорноплідної горобини

Посипте чорноплідну горобину цукром і відставте до наступного дня. Потім додайте півсклянки води і кип'ятіть близько 30 хвилин на малому вогні. Після цього відставте горобину охолоджуватися. Потім, постійно помішуючи, нагрійте до потрібної консистенції. Розкладіть джем у банки, щільно закрийте і переверніть догори дном.

Щоб покращити смак варення, збризніть плоди горобини лимонним соком або додайте кислі яблука, груші, сік чорної смородини, виноград чи шипшину. Бажано обирати фрукти, багаті на вітамін С, оскільки горобина, багата на вітамін Р, збільшує засвоєння вітаміну С.

А якщо до чорноплідної горобини додати вино та цукор і варити на повільному вогні, то вийде чудовий соус, який ідеально підходить до м'яса та сирів.