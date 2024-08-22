Сезон петрушки триває майже весь рік, тому її легко включити у раціон

Листя петрушки додають до різних страв: салатів, супів, гарнірів, соусів, смузі тощо. Ми звикли до неї з дитинства і рідко задумуємося про корисні властивості петрушки. А їх у неї чимало. Вона багата вітамінами, антиоксидантами, іншими поживними речовинами, які чинять позитивний вплив на організм. Медики та дієтологи радять надавати перевагу зелені, яка традиційна для нашої місцевості, бо вона звична для нашого організму й може дати йому більше необхідних речовин, ніж екзотичні плоди.

Нині дієтологиня Ванда Леванюк розкаже про позитивний вплив листя петрушки на наш організм і поділиться кількома цікавими рецептами з використанням петрушки.

Чим багата петрушка?

Вона є джерелом цінних вітамінів (А, В1, В2, С, Е, К, РР) і мікроелементів, таких як сірка, залізо, йод, магній, кальцій, мідь, фтор, хлор, марганець, цинк, калій, натрій, фосфор. Вона також багата на нікотинову і аскорбінову кислоту, ретинол, фітонциди і флавоноїди, каротин, тіамін, рибофлавін,

У 100 г петрушки є 53 ккал, 4.4 г білка, 0, 4 г жиру, 7.4 г вуглеводів ( з них цукру – 4,8 г), 4, 2 г клітковини. Глікемічний індекс петрушки –15.

«Щоб на вашу тарілку потрапило якомога більше вітамінів та інших цінних інгредієнтів, свіжу петрушку слід нарізати безпосередньо перед вживанням», – каже Ванда Леванюк.

Лікувальні властивості петрушки

Корисна для очей. У 100 г петрушки міститься 5300 мікрограмів провітаміну А. Бета-каротин (провітамін А, попередник вітаміну А) захищає рогівку від висихання, знижує ризик курячої сліпоти. 7 г дрібно порізаної петрушки (приблизно 2,5 ст. л ) покривають п‘яту частину добової потреби у бета-каротині.

Знижує тиск. Петрушка багата калієм і має сечогінні властивості. Ці два фактори допомагають знизити артеріальний тиск і боротися з затримкою рідини.

Зміцнює судини. Петрушка багата фолієвою кислотою, вітаміном групи В, який запобігає утворенню жирових бляшок у судинах. А вітамін К, якого багато у петрушці, поліпшує стан кровоносних судин, зберігаючи їх еластичними і запобігає накопиченню кальцію.

Заспокоює шлунок. Ефірні олії петрушки можуть допомогти при болях в шлунку та заспокоїти подразнений кишківник. Петрушка зменшує печію та неприємне відчуття повноти в шлунку, допомагає при розладах травлення, таких як метеоризм або закрепи.

Допомагає запобігти діабету. Дослідження Німецького інституту харчування в Потсдамі виявили, що петрушка містить дві речовини, які позитивно впливають на метаболізм інсуліну. Флавоноіди, що містяться в петрушці, допомагають запобігти виникненню діабету , що робить її чудовим вибором для пацієнтів, у яких діагностовано преддіабет.

Позитивно впливає на сечовий міхур. Петрушка багата ефірними оліями. Важливими з цих олій є апіол (камфора петрушки) і міристицин, які ефективні при циститі та інших захворюваннях сечовивідних шляхів.

Зміцнює кістки. Петрушка сприяє зміцненню кісток, вітамін К, яким багата петрушка, активізує остеобласти. Деякі дослідження показують, що вживання їжі з високим вмістом вітаміну К, може знизити ризик переломів на 22%.

Підтримує імунну систему. У петрушці багато вітаміну С, у 100 г міститься майже 160 мг. «Якщо ви час від часу посипаєте їжу невеликою кількість петрушки, користь від цього є, але не надто велика. Корисніше змішати свіжу петрушку з салатом або приготувати з неї песто», –радить дієтологиня.

Бальзам для клітин. Частка вітаміну Е в петрушці вражає – майже 3,5 мг у 100 г. Вітамін Е відіграє вирішальну роль у захисті клітин організму від шкідливих вільних радикалів.

Освіжає дихання. Жування свіжої зелені запобігає неприємному запаху з рота, хлорофіл та ефірний аніол освіжають дихання.

Корисна для шкіри. В 100 г зелені міститься 50% денної потреби кремнію, який допомагає організму виробляти колаген, що потрібний шкірі для підтримання пружності. Тож при регулярному споживанні зелені шкіра довше залишиться без зморшок. Листя петрушки прикладають до місць укусів комарів, бджіл.

Петрушка як косметичний засіб

Оскільки петрушка у нас є майже весь рік, з неї легко пригодувати засоби по догляду за шкірою в домашніх умовах. Ось кілька рецептів від Ванди Леванюк.

Тонік для обличчя. 2 ст. л петрушки залити 200 мл води і довести до кипіння. Охолодити, процідити, додати 1 ч. л яблучного оцту. Протирати обличчя двічі на день.

Маска для обличчя. Її використовують для боротьби з темними плямами на шкірі: жменю листя петрушки розтерти з 1 ч. л лимонного соку, 1 ст. л меду. Нанести на обличчя і залишити на 15-20 хв. Тоді добре змити чистою водою.

Кому петрушка протипоказана?

Петрушку, за словами дієтологиня, не варто вживати людям, які мають серйозні проблеми з нирками, такими як гостра або хронічна ниркова недостатність або нефротичний синдром (який проявляється набряками та значною втратою білка з сечею). Петрушка містить велику кількість вітаміну К, який може взаємодіяти з антикоагулянтами, тому людям, які приймають варфарин, слід обмежити споживання петрушки. З обережністю слід вживати петрушку і при серцевих аритміях. Аніол у петрушці може вплинути на матку, викликати або посилити скорочення , тому вагітним вживати петрушку слід з обережністю.

Як включити петрушку у свій раціон?

З листя петрушки можна готувати чаї, смузі, соуси, додавати її в салати, супи, до м’яса, різноманітних гарнірів тощо. Ось кілька рецептів від дієтологині.

Чай з петрушки

Інгредієнти:

листя петрушки – жменя

вода – 125 мл

Спосіб приготування:

Листя петрушки залити 125 мл кропу, дати настоятися 5 хв, процідити і пити без додавання цукру.

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Смузі

Інгредієнти:

яблуко – 1 шт.

груша – 1шт.

банан – 1 шт.

листя петрушки – ½ пучка

вода – 100 мл

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти покласти у чашу блендера і збити до однорідності.

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Салат з листям петрушки

Інгредієнти:

петрушка – 60 г

помідори – 2 шт

фініки – 2 шт.

насіння (яке любите) – 2 ст.л

сіль, сік лимона – за смаком

Спосіб приготування:

Листя петрушки дрібно порізати і покласти в салатник. Туди ж порізати помідори і фініки. Додати сік лимона, насіння і дрібку солі. За бажанням можна додати порізану м‘яту.

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Зелений соус

Інгредієнти:

яйця – 2шт.

петрушка – 125 г

крес-салат – 125 г

цибуля – 1 шт.

вершковий сир – 50 г

йогурт – 300 г

гірчиця середньої гостроти – 1 ст. л

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Яйця варити 8-9 хвилин і подрібнити, зелень помити та дрібно порізати. Цибулю почистити і порізати кубиками. Вершковий сир перемішати в мисці до однорідності. У миску висипати зелень, цибулю, йогурт, сир та гірчицю. Додати сік з половинки лимона, сіль і перемішати. Додати порізані яйця, ще раз перемішати і залишити на 30 хв. Подавати зелений соус з відвареною картоплею.