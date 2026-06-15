Правоохоронці оголосили підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків лікарю-інфекціоністу з Шепетівки. Медик вчасно не діагностував у пацієнта пневмонію та не призначив необхідного лікування, внаслідок чого той помер. Про це у понеділок, 15 червня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури Хмельниччини.

За даними слідства, у липні 2023 року вʼязня доставили з виправної колонії до багатопрофільної лікарні для засуджених для надання медичної допомоги. Під час перебування в медзакладі стан 63-річного чоловіка погіршився.

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«Результати аналізів свідчили про запальний процес в організмі, а симптоми вказували на можливе захворювання органів дихання. Проте лікар не забезпечив проведення додаткових обстежень для встановлення точного діагнозу та не призначив належного лікування», – повідомляють у прокуратурі.

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Підозрюваний лікар (фото поліції)

Через три тижні після госпіталізації пацієнт помер. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, лікар своєчасно не діагностував пневмонію та не призначив необхідного лікування. Експерти також встановили прямий причинно-наслідковий зв'язок між неналежним виконанням професійних обов'язків і смертю засудженого.

Лікарю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для хворого). Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі. Обвинувальний акт уже скерували до суду.