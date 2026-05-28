Віталій Сміщук працює нейрохірургом у Хмельницькій міській лікарні з 2023 року

Хмельницький міськрайонний суд визнав винним лікаря-нейрохірурга Віталія Сміщука у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки. Обвинуваченому призначили рік обмеження волі, однак звільнили від покарання через сплив строків давності.

Як йдеться у вироку від 25 травня, Віталій Сміщук працює нейрохірургом у Хмельницькій міській лікарні. У квітні 2023 року він прооперував пацієнтку Галину Чорноморець і провів їй заміну хребтового імпланта.

Після операції 40-річна жінка неодноразово скаржилася на погіршення самопочуття – сильний біль, втрату свідомості, підвищення температури та інші симптоми, які свідчили про запальний процес. За даними слідства, лікар не призначив необхідного обстеження та лікування, а також зволікав із госпіталізацією пацієнтки.

У матеріалах справи зазначено, що з 22 по 26 квітня 2023 року нейрохірург не провів належного огляду хворої, не зафіксував її стан у медичній документації та не скерував жінку на стаціонарне лікування. Суд дійшов висновку, що дії та бездіяльність лікаря перебували у прямому причинно-наслідковому зв’язку зі смертю пацієнтки.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Під час судового засідання Віталій Сміщук вини не визнав. Він пояснив, що операція була необхідною, а післяопераційні болі розцінював як типовий м’язовий синдром. Також лікар стверджував, що на МРТ спочатку не було чітких показань до повторного оперативного втручання, тому пацієнтці призначили антибіотикотерапію.

Рідні Галини Чорноморець раніше повідомляли, що 8 травня 2023 року жінку у важкому стані доправили до лікарні. Через два дні МРТ показало сильне запалення та гнійний абсцес у зоні встановленого імпланта. 15 травня пацієнтку повторно прооперували, однак її стан продовжив погіршуватися. 24 травня 2023 року вона померла.

Суддя Олександр Дзюбак визнав Віталія Сміщука винним за ч. 1 ст. 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) та призначив один рік обмеження волі. Водночас лікаря звільнили від покарання через закінчення строків давності.

Також суд частково задовольнив цивільний позов родини померлої. Із лікарні стягнули майже 100 тис. грн матеріальної шкоди та по 400 тис. грн моральної компенсації кільком членам сім’ї. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.