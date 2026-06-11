Апеляційний суд не знайшов вини Олександра Бучака у смерті пацієнтки

Рівненський апеляційний суд залишив без змін виправдувальний вирок щодо лікаря-анестезіолога Олександра Бучака, якого звинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки. Медика остаточно визнали невинним і звільнили від покарання.

На момент події лікар працював у Рівненській обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка. Наприкінці липня 2020 року в медзакладі провели операцію з видалення щитоподібної залози 39-річній пацієнтці, після чого її стан різко погіршився.

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За версією слідства, черговий анестезіолог Олександр Бучак не надав своєчасної невідкладної допомоги та скерував до пацієнтки лікарку-інтерна. Через це було втрачено час, а необхідну маніпуляцію – інтубацію трахеї – виконали із запізненням. Згодом жінка пережила клінічну смерть, ускладнену набряком мозку, і померла.

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У червні 2023 року Рівненський міський суд виправдав медика, визнавши недоведеність складу кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Прокуратура та представники потерпілих оскаржили це рішення, наполягаючи на призначенні покарання у вигляді двох років обмеження волі.

Під час апеляційного розгляду суд дослідив матеріали справи, зокрема висновки судово-медичної експертизи, посадові інструкції та показання свідків.

Колегія суддів встановила, що робочим місцем обвинуваченого було відділення інтенсивної терапії, тоді як пацієнтка перебувала в іншому структурному підрозділі лікарні. Окремо суд звернув увагу, що на той час у медзакладі не існувало чітко визначеного порядку виклику чергового лікаря між відділеннями. Водночас експерти зазначили, що відповідальність за післяопераційний нагляд покладалася на лікуючого лікаря та персонал відповідного відділення.

Апеляційний суд дійшов висновку, що вину лікаря не доведено, а підстав для скасування рішення першої інстанції немає.

Таким чином вирок Рівненського міського суду від 6 червня 2023 року залишили без змін, а апеляційні скарги прокурора та потерпілих – без задоволення.