Рівненський районний суд визнав винним лікаря-психіатра Єгора Гришина у хабарництві. Обвинувачений вимагав у військовозобов’язаного 1000 доларів за встановлення діагнозу та видачу документів, необхідних для визнання його непридатним до служби. За скоєне медику призначили 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 7 травня, Єгор Гришин працює у Рівненському обласному центрі психічного здоров’я населення. За даними слідства, у січні 2026 року він погодився за 1000 доларів допомогти пацієнтові оформити діагноз і видати документи, які враховують під час проходження військово-лікарської комісії і визначення придатності до служби під час мобілізації.

Зокрема, лікар мав встановити чоловіку діагноз «емоційно лабільний розлад органічного генезу з мнестичним зниженням» та видати медичні довідки й акт дослідження стану здоров’я.

Психіатра затримали після отримання хабаря у Клеванській обласній багатопрофільній лікарні імені Михайла Вервеги.

Суддя Сергій Коробов затвердив угоду про визнання вини, укладену між Єгором Гришиним і прокурором. Медика визнали винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та призначили 51 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.