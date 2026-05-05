Обвинувачені працюють у Вараській багатопофільній лікарні

Вараський міський суд Рівненської області визнав винними лікарку-отоларингологиню та медсестру у видачі фіктивних лікарняних за хабарі. За скоєне обом обвинуваченим призначили штрафи.

Як йдеться у вироку від 28 квітня, випадок стався у березні 2026 року в КНП «Вараська багатопрофільна лікарня». До медсестри Вінери Хомич звернувся чоловік із проханням оформити лікарняний без медичних підстав. За це він погодився платити по 200 грн за кожен день непрацездатності.

Медсестра залучила до схеми лікарку-отоларингологиню Анастасію Маняк, яка погодилася оформити фіктивний лікарняний і отримала частину грошей.

Лікарка внесла до медичної системи неправдиві дані про нібито огляд пацієнта та встановила йому діагноз «гострий тонзиліт». Надалі лікарняний кілька разів продовжували за додаткову оплату.

Загалом Вінера Хомич отримала від пацієнта 1600 грн, частину з яких передала Анастасії Маняк. У суді обидві обвинувачені повністю визнали свою вину, розкаялися та підтвердили обставини справи.

Суддя Іван Зейкан визнав медсестру винною за ч. 4 ст. 354 (одержання неправомірної вигоди) та призначив їй 8,5 тис. грн штрафу, а лікарку – винною ще за ч. 1 ст. 362 ККУ (несанкціоноване втручання в інформаційні системи) та призначив 34 тис. грн штрафу. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.