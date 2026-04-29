Лікарку визнали винною у побитті чотирьох дітей

Стоматологиня з Рівного Інна Кравчук, яку судили через побиття щонайменше чотирьох дітей, продовжує приватну практику і приймає малолітніх пацієнтів. Лікарка повернула собі ліцензію через суд, а кримінальне провадження щодо неї закрили.

На те, що стоматологиня знову працює з дітьми, звернули увагу в соцмережі тредс. Зокрема, користувачка з нікнеймом my reееst опублікувала відео, на якому Інна Кравчук демонструє дівчинці обладнання.

«Інна Кравчук – лікарка-стоматологиня із Рівного. Біла і пухнаста на камеру, а скільки схвальних коментарів під відео. Хто не в курсі, ця лікарка била, душила і знущалась з маленьких пацієнтів за закритими дверима, поки їх чекали батьки. Перевірте в гуглі, це є у відкритому доступі», – написала користувачка.

За словами інших користувачів соцмережі, Інна Кравчук знову працює та приймає пацієнтів у Рівному. Пост зібрав тисячі вподобань і коментарів, у яких люди висловлювали обурення, тегали відомих блогерів і правоохоронців для реакції та розголосу.

Водночас варто додати, що стоматологиня відновила роботу ще кілька років тому. Зокрема, у лютому 2022 року вона через Рівненський окружний адміністративний суд домоглася повернення ліцензії, а у квітні 2023 року кримінальне провадження щодо неї закрили. За даними слідства, від дій Інни Кравчук постраждали четверо дітей: трьох вона шарпала за одяг і тіло, а ще одній завдала саден і синців на шиї та плечах.

Це підтверджують відео з камер спостереження, які опублікувала рівненська журналістка Вікторія Мамотюк. На одному з них лікарка б’є хлопчика головою об стоматологічне крісло, на іншому – шарпає дівчинку та, ймовірно, погрожує їй. Перші три зафіксовані випадки стались улітку 2020 року у приватній клініці Hollywood, де на той час працювала Інна Кравчук. Ще один випадок стався у лютому 2021 року в клініці Only Kids – це заклад, який заснувала сама лікарка.

Суд визнав стоматологиню винною у нанесенні легких тілесних ушкоджень та побоїв, однак звільнив від відповідальності через сплив строків давності, оскільки з моменту злочину минуло понад два роки. Проти цього не заперечував ані прокурор, ані представники потерпілих дітей.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Інна Кравчук зареєстрована як ФОП із 2020 року. На момент скандалу вона працювала у дитячій стоматології Only kids, де продовжує працювати й нині. У гуглі цей заклад має дві зірки та понад пів сотні відгуків, більшість з яких негативні та стосуються інциденту з побиттям дітей.

Після хвилі обурення у тредсі сторінки клініки у тіктоці та інстаграмі закрили, а на телефонні дзвінки Інна Кравчук не відповідає.