Андрій Курій отримав підозру за смерть пацієнта

Поліцейські повідомили про підозру 33-річному лікарю-анестезіологу Буської центральної районної лікарні на Львівщині Андрію Курію, з вини якого під час проведення ендоскопічного обстеження помер 62-річний пацієнт.

Як розповіли у середу, 10 червня, у поліції та прокуратурі Львівщини, подія сталася на початку вересня 2024 року. Місцевий мешканець отримав від сімейного лікаря скерування на ендоскопічне обстеження для виявлення причин болю в кишківнику та анемії. Дослідження проводили у стані медикаментозного сну.

«За безпеку пацієнта під час процедури відповідав лікар-анестезіолог. Маючи усю історію про супутні захворювання чоловіка, перед проведенням огляду під наркозом він зобов’язаний був призначити додаткові обстеження. Зокрема, огляд кардіолога та гематолога, оскільки у чоловіка були проблеми з серцем. Однак анестезіолог цього не зробив. Після наркозу пацієнт не прокинувся», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Назважаючи на реанімаційні заходи, пацієнт помер. Причиною смерті, за висновком експертизи, стала гостра ішемія та гострий інфаркт міокарда.

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У 2026 році слідчі отримали висновки екпертів, які підтвердили прямий зв’язок між діями лікаря та смертю пацієнта. Лікареві повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 ККУ).

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав анестезіолог Буської ЦЛР Андрій Курій.

Доки тривали експертизи анестезіолог став виконувати обов’язки медичного директора лікарні. Після повідомлення про підозру прокурори подали до суду клопотання, щоб усунути лікаря від керівництва закладом. Проте уже в суді з'ясувалося, що керівництво лікарні звільнило його з керівної посади та перевело працювати звичайним лікарем-анестезіологом. Тому суд задовольнив клопотання про усунення його від цієї посади та про заборону займатися лікарською діяльністю.