Трагічний інцидент трапився через халатність лікарки Сколівської центральної лікарні

Поліцейські повідомили про підозру лікарці-терапевту Сколівської центральної лікарні на Львівщині у неналежному виконанні обов’язків. За версією правоохоронців, лікарка не змогла діагностувати у у 63-річного мешканця Стрийського району гострий інфаркт та не госпіталізувала його у стаціонар. У результаті того ж дня він помер через неправильний діагноз.

Як повідомили в поліції та прокуратурі Львівщини, 9 травня минулого року близько 16:50 у медичний заклад за допомогою звернувся 63-річний чоловік, який скаржився на високий артеріальний тиск та біль за грудиною. Терапевтка приймального відділення провела пацієнту первинний огляд та електрокардіограму, після чого відпустила його. В подальшому близько 18:00 пацієнт помер на робочому місці – на території кар’єру.

Експертиза встановила, що причиною смерті хворого стало захворювання серця (гострий інфаркт), яке ускладнилось порушенням скоротливої функції серцевого м’язу і призвело до зупинки серця, кровообігу та дихання. Лікарка ж поставила неправильний діагноз «ішемічна хвороба серця».

«Таким чином встановлено, що внаслідок неналежного виконання своїх обов’язків медик встановила хворому, який потребував консультації суміжних спеціалістів, неправильний діагноз, що в подальшому призвело до його смерті», – йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці повідомили лікарці про підозру в неналежному виконанні обов’язків (ч.1 ст.140 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, виправні роботи або обмеження волі на два роки, або позбавлення волі на той самий строк.