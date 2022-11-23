Черговий лікар Новороздільської лікарні не надав належної допомоги літній жінці, яка випала з вікна та відправив її додому

66-річна мешканка Нового Роздолу померла після того, як черговий лікар відправив її з лікарні додому, не надавши необхідної допомоги. Жінка звернулася до медиків, після того, як випала з вікна другого поверху. Цей інцидент трапився влітку 2020 року, однак відомо про випадок стало лише тепер, коли справу передали до суду.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура у середу, 23 листопада, молодий ортопед-травматолог був на чергуванні у Новороздільській лікарні. Того дня до лікарні звернулася 66-річна жінка, яка випала з вікна другого поверху багатоквартирного будинку та потребувала медичної допомоги. Оглянувши пацієнтку, лікар відправив її додому.

«Лікар не в повному обсязі провів огляд пацієнтки, не встановив відповідного діагнозу та скерував хвору додому. За короткий час її самопочуття погіршилось», – повідомили у прокуратурі.

Через кілька днів жінку таки госпіталізували, але врятувати її лікарям вже не вдалося. Тепер 32-річного лікаря Новороздільської міської лікарні судитимуть через неналежне виконання професійних обов’язків (ч. 1 ст. 140 КК України). Найсуворіше покарання, яке загрожує медику, – до двох років ув'язнення.