У Городоцькій ЦРЛ помер пацієнт через те, що йому не змогли діагностувати гострий апендицит

Поліцейські оголосили підозру лікарю-хірургу Городоцької центральної лікарні на Львівщині Віктору Потєхіну через смерть 23-річного мешканця Городка Ростислава Комнатного у 2020 році. Тоді лікар не зміг діагностувати в хлопця гострий апендицит та відправив його на амбулаторне лікування. За кілька днів Ростислав Комнатний помер.

Ростислав Комнатний помер через лікарську халатність у квітні 2020 року. Розслідування справи тривало більше року. У п’ятницю, 20 серпня, в поліції Львівщини повідомили, що причетному до смерті юнака лікарю-хірургу оголосили підозру за неналежне виконання професійних обов’язків (ч.1 ст. 140 ККУ).

«Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 38-річний мешканець Львівського району, лікар-хірург однієї з районних лікарень, недооцінив стан 23-річного пацієнта, який звернувся до медзакладу, не забезпечив належного обстеження, не госпіталізував його та не надав необхідної медичної допомоги, внаслідок чого пацієнт невдовзі помер від ускладнень», – йдеться в офіційному повідомленні поліції.

Лікарю-хірургу загрожує відсторонення від роботи на п'ять років, виправні роботи, обмеження волі або позбавлення волі на термін до двох років. Слідство у справі правоохоронці завершили, її скерують до суду.

23-річний мешканець Городка Ростислав Комнатний помер у квітні 2020 року через те, що місцеві лікарні не змогли йому вчасно діагностувати гострий апендицит. Хлопець звернувся зі скаргами на різкий біль внизу живота та блювоту у приймальне відділення Городоцької ЦРЛ, натомість йому навіть не призначили здачу аналізів крові, а відправили на амбулаторне лікування – лікували здуття живота. Гострий апендицит не змогли діагностувати ані хірург приймального відділення Віктор Потєхін, який був на чергуванні, ані хірург поліклінічного відділення Тетяна Муха. Через кілька днів стан мешканця Городка різко погіршився, його повторно доправили до лікарні, де він помер.

Вину лікарів у смерті 23-річного Ростислава Комнатного підтвердила клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА.