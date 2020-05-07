Апендицит як вирок

27 квітня у Городоцькій ЦРЛ на Львівщині помер 23-річний Ростислав Комнатний, якому місцеві лікарі не змогли вчасно діагностувати гострий апендицит. Уночі 22 квітня хлопець звернувся зі скаргами на різкий біль внизу живота та блювоту у приймальне відділення Городоцької ЦРЛ, натомість його відправили на амбулаторне лікування. Призначили ліки від здуття живота.

Через кілька днів мешканця Городка у важкому стані повторно доправили до лікарні, однак врятувати його життя вже не вдалося.

Родичі покійного розповіли ZAXID.NET подробиці трагедії своєї родини, причиною якої вбачають халатність місцевих лікарів.

Гострий апендицит лікували, як здуття живота

Самопочуття 23-річного мешканця Городка Ростислава Комнатного погіршилося в останній день Великодніх свят.

«Увечері 21 квітня у брата з’явилася блювота і різкі болі внизу живота. Спочатку ми це сприйняли як ймовірність харчового отруєння, дали йому ліки, але це не допомогло. Вирішили вночі їхати на «швидку», оскільки припустили, що може бути апендицит і розуміли, що в такому разі зволікати не можна, – розповідає сестра Ростислава Галина. – Приймальне відділення було зачинене – карантин. Санітарка ще нам зробила зауваження, чому ми вночі приїхали, а не зачекали до ранку. Я пояснила, що треба перевірити, чи в брата апендицит».

У приймальному покої лікарні хлопця оглянули чергові лікарі, зокрема, 37-річний хірург Віктор Потєхін – гострого апендициту не запідозрили. Припустили, що хлопець переїв на свята і , як наслідок, у нього загазованість кишківника. Вкололи знеболююче, а далі скерували до сімейного лікаря та рекомендували здати аналізи. Щоправда, при цьому попросили родичів написати відмову від госпіталізації. Ймовірно, щоб перестрахуватися. Про всяк випадок.

Наступні дні, 23 та 24 квітня, хворий Ростислав разом із сестрою провели поміж поліклінікою і лікарнею – відвідали сімейного лікаря, хірурга, здавали аналізи, робили УЗД та рентген черевної порожнини. Що дивно, ані лікар, який проводив УЗД у районній лікарні, ані хірург у поліклініці теж не побачили у хлопця ознак гострого апендициту.

«Аналіз сечі показав, що все в нормі, лише був пісок. Кров не здавали, бо нам не дали скерування. Лікар, який проводив УЗД, написав, що всі внутрішні органи здорові. З тими аналізами ми потрапили в поліклініці до хірурга Тетяни Мухи. Хірург уважно розпитувала про симптоми, додатково скерувала на рентген черевної порожнини. Після цього, порадившись з рентгенологом, встановила діагноз – кишкові коліки та здуття живота. Виписала лікування на три дні – "Еспумізан", знеболення "Спазмалгон", пробіотик та дієту. Також консультувала телефоном», – розповідає Галина.

При такому амбулаторному лікуванні на третій день, у неділю, стан Ростислава різко погіршився –тіло почало змінювати колір та вкриватися плямами. Родичі забили тривогу і знову самостійно повезли його на «швидку» Городоцької ЦРЛ. Уночі чергова зміна хірургів на чолі з заступником директора лікарні Анатолієм Матківським прооперували хлопця, однак врятувати його життя не вдалося. 27 квітня Ростислав Комнатний помер у лікарні, не приходячи до тями.

Родичі покійного переконані, що їхній брат став жертвою халатності городоцьких лікарів. Тому й вирішили публічно розповісти, як все відбувалося. Вважають, що це допоможе запобігти іншим смертям.

«На мою думку, якби брата відразу 22 квітня поклали в лікарню, йому б там зробили всі аналізи, бачили би усі симптоми на місці і орієнтувалися в ситуації. Він би був під наглядом, а не в режимі консультування по телефону. Вдома я робила все, як казала лікар. Йому трошки легше було, але, я тепер розумію, це тому, що він був на знеболючих», – аналізує сестра Галина.

Брат Ростислава Любомир припускає, що трагічна історія з його братом сталася і через те, що усе припало на період свят та карантину. «Лікарі в районі перелякані коронавірусом і відмовляються класти пацієнтів у лікарню – бояться заразитися. Ставляться до людей, як до непотребу», – каже він.

Офіційна причина смерті

Про те, що причиною смерті стала запущена форма апендициту підтвердив розтин тіла померлого. «Причина смерті – гангренозно-виразковий апендицит», – cказано у документі.

«Пішла гангрена апендикулярного відростка з множинними перфораціями та розвитком перитоніту. Це запущений запальний процес. Апендикулярний відросток відмер і почав розкладатися, вміст вийшов у черевну порожнину і почався запальний процес у черевній порожнині, тобто перитоніт», – розповів ZAXID.NET лікар-паталогоанатом Роман Бабич, який здійснював розтин.

Апендицит вчасно не виявили, бо він «хамелеон»

Заступник директора з медичної частини Городоцької ЦРЛ Анатолій Матківський, коментуючи смерть молодого хлопця для ZAXID.NET, наразі не бачить провини своїх підлеглих у тому, що сталося. Каже, що у померлого Ростислава був дуже швидкий і непередбачуваний розвиток хвороби.

«27 квітня хворий звернувся у приймальне відділення у вкрай важкому стані з клінікою септичного шоку. Його невідкладно госпіталізували, проводили усі невідкладні заходи за протоколом, прооперували, – розповідає Анатолій Матківський. – Вперше він звертався 22 квітня з болями у епігастрії, блювотою. У приймальному відділенні його оглянули хірург та черговий лікар – клініки гострого апендициту не запідозрили. Його скерували на амбулаторне обстеження на наступний день. Що там було на амбулаторному обстеженні – мені не відомо. Але протягом трьох днів дуже бурхливо і дуже миттєво розвивалася клініка перитоніту. Можна сказати про блискавичний перебіг. Як так сталося, важко пояснити. Буде результат паталого-анатомічного розтину, ми проведемо службове розслідування, проведемо клінічний розбір».

Заступник директора лікарні вважає, що лікарі, які 22 квітня оглядали Ростислава у приймальному покої лікарні, належно виконували свої обов’язки, вони мають відповідну кваліфікацію. А діагностувати гострий апендицит не змогли – «бо це дуже підступна та інколи непередбачувана хвороба, може поводитися, як хамелеон».

«Вони виконували свої обов’язки відповідно до посадової інструкції, – каже заступник директора лікарні. – Коли пацієнт поступив, черговий лікар оглянула його, розпитала анамнез. У нього були болі і блювота. Це могло бути пов’язано з тим, що він увечері вживав якісь харчові продукти. Це було розцінено як звичайне порушення травлення чи харчове несприйняття. Такі пацієнти часто до нас поступають і не кожен випадок закінчується гострим апендицитом. Йому була надана допомога, зроблені спазмолітики. Йому стало легше і він пішов до дому. Було йому рекомендовано наступного дня звернутися амбулаторно в поліклініку і обстежитися глибше. Бо приймальне відділення вночі та в період карантину має обмежені можливості».

З його слів, гострий апендицит в районній лікарні оперують кожного тижня, а іноді й по кілька пацієнтів у тиждень. Смертельних випадків протягом останніх п’яти років не було.

Відтак під час службового розслідування за фактом смерті 23-річного Ростислава у Городоцькій ЦРЛ перевірятимуть дотримання лікарями протоколів, ведення медичних записів та правильність визначеного плану лікування та діагностики. У разі порушень, зі слів Леоніда Матківського, до причетних будуть вжиті адміністративні та інші організаційні заходи.

Тим часом родичі померлого Ростислава готують скаргу на дії городоцьких лікарів у департамент охорони здоров’я ЛОДА. У такому разі дії районних медиків перевірятиме обласна комісія. «Ми розуміємо, що брата вже не повернути, але хочемо привернути увагу до стану медицини в районі і, можливо, це допоможе запобігти іншим смертям від халатності лікарів», – каже брат померлого Любомир.