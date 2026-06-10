Фігуранти продали державним компаніям запчастин на 350 млн грн

НАБУ і САП викрили схему з продажу оборонним підприємствам нелегальних запчастин для броньованої техніки на 350 млн грн. Частину компонентів продали зі складу військової частини на Харківщині, де їх списали як нібито знищені російськими атаками, повідомили у пресслужбі НАБУ у середу, 10 червня.

За даними слідства, протягом 2022-2024 років група компаній та ФОПів, підконтрольних двом фігурантам оборудки, поставила державним оборонним компаніям запчастини до бронетехніки. Загальна вартість поставок склала понад 350 млн грн.

«Водночас жодних легальних джерел походження цієї продукції не існувало, а частина поставленого майна раніше зберігалася в одній із військових частин Харківщини. На початку повномасштабного вторгнення його списали як нібито знищене внаслідок російських ракетно-бомбових ударів», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Правоохоронці повідомили, що реалізувати схему допоміг колишній заступник командира військової частини, який систематично ухилявся від виконання обліку та збереження ввіреного йому військового майна. За сприяння він отримав від організатора схеми щонайменше 2,8 млн грн. Зазначається, що хабарі він отримував у прихованій формі – зокрема, йому оплачували побутове обладнання, будматеріали та інші товари.

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НАБУ і САП повідомили військовому про підозри за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 ККУ (викрадення військового майна), ч. 4 ст. 368 ККУ (отримання хабаря), а також за ст. 366-3 ККУ (недекларування). Організатор схеми отримав підозру у хабарництві (ч. 3 ст. 369 ККУ).

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Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочину.