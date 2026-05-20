У Fire Point заявили, що «готові повністю» співпрацювати з антикорупційними органами

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) перевіряють шістьох українських виробників безпілотників у межах розслідування про можливе завищення цін на державних закупівлях. Про це 20 травня повідомило hromadske з посиланням на відповідь НАБУ на запит адвоката Fire Point.

У документі, оприлюдненому співвласником компанії Fire Point Денисом Штілерманом, зазначається, що НАБУ та САП ще на початку лютого 2025 року відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

«Під час розслідування перевіряється версія, згідно якої службові особи Міністерства оборони України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, діючи за попередньою змовою з представниками суб'єктів господарювання та їх кінцевими бенефіціарними власниками, під час укладення та виконання державних контрактів на закупівлю безпілотних систем, могли штучно завищити виробничу собівартість (вартість матеріалів комплектуючих)», – зазначили в НАБУ.

Слідчі перевіряють, як факти можливого завищення цін на безпілотні системи шістьма виробниками, так і обізнаність держслужбовців щодо цього.

Зокрема, у межах розслідування перевіряють обставини укладення та виконання контрактів з ТОВ «Файєр Поінт» у період зі серпня 2023 року по листопад 2024 року.

У НАБУ зазначили, що станом на зараз керівникам та засновникам Fire Point не оголошували підозри, обвинувальний акт не складали, а щодо самої компанії ніяких заходів кримінально-правового характеру не було. Розслідування триває.

Денис Штілерман подякував НАБУ за «своєчасну та змістовну відповідь».

«Ми і надалі готові повністю співпрацювати зі справжніми антикорупційними органами. Також просимо місцеві філіали ФБК та інших пройдисвітів не заважати нам і надалі виконувати нашу роботу зі знищення російської імперії», – написав він.

Нагадаємо, 29 квітня «Українська правда» опублікувала нову частину так званих «плівок Міндіча», у яких фігурують бізнесмен Тимур Міндіч, колишній помічник президента Сергій Шефір та міністр оборони Рустем Умєров. У розслідуванні йшлося про бізнес-контакти, співпрацю з державними структурами та можливий продаж частки Fire Point іноземним інвесторам.

Наступного дня Денис Штілерман назвав публікацію «плівок» черговою інформаційною атакою на компанію. Він звернувся до НАБУ з проханням перевірити достовірність оприлюднених записів.