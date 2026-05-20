Пожежа на НПЗ в Кстово 20 травня

У ніч та вранці середи, 20 травня, безпілотники атакували промислові об’єкти на території Російської Федерації. Під ударом, зокрема, були нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Нижньогородській області та хімічний комбінат «Азот» у Ставропольському краї. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали та Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, у районі міста Кстово Нижньогородської області дрони уразили установку первинної переробки нафти АВТ-6, після чого спалахнула пожежа на НПЗ «Лукойл-Нижегородоргсинтез».

Нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Встановлена потужність заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» становить 17 млн тонн нафти на рік. Востаннє цей НПЗ атакували 18 травня та 5 квітня.

Також моніторингові телеграм-канали повідомляли про ймовірний удар по одному з найбільших хімічних підприємств півдня РФ – «Невинномиський Азот». Після атаки на території заводу, ймовірно, виникла пожежа.

«Невинномысский Азот» – найбільший виробник азотних добрив та аміаку в Росії, який входить до групи «ЕвроХим». Завод виробляє понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри щорічно, що використовується для виготовлення вибухових речовин і боєприпасів.