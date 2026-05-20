Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок шістьом учасникам шахрайської схеми, які через телеграм-канали та соцмережі виманювали гроші у користувачів криптовалютних бірж. Загалом вони незаконно вивели криптоактивів на понад 41,7 млн грн. За скоєне організатор зі спільниками отримали по 100 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 5 травня, у липні 2024 року організатор разом зі спільниками орендував офіс у Хмельницькому та налагодив роботу мережі телеграм-каналів, присвячених криптовалютам і трейдингу. Для залучення аудиторії вони використовували рекламу в ютубі, інстаграмі та телеграмі, де публікували фейкові результати торгівлі та відгуки нібито успішних інвесторів.

Потенційним клієнтам пропонували «безкоштовні сигнали» для торгівлі криптовалютою та переконували вкладати гроші у певні токени. Після купівлі цифрових активів обвинувачені вносили зміни до смарт-контрактів токенів, через що інвестори втрачали можливість продати криптовалюту або керувати нею.

У матеріалах справи йдеться про токени KEMA, IBRA, LEGA та DAUD. За версією слідства, організатори схеми виводили ліквідність і привласнювали гроші потерпілих. Загальна сума виведених коштів склала понад 988 BNB, що на момент розслідування становило понад 41,7 млн грн.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Обвинувачені Ілля Соловей, Михайло Танчук, Максим Ковальчук, Максим Піняр, Кирило Карачинський та Тимофій Корнєєв уклали угоди зі слідством, повністю визнали провину та відшкодували потерпілим збитки. Також вони зобов’язалися перерахувати гроші на потреби ЗСУ: організатор схеми – 200 тис. грн, решта учасників – по 100 тис. грн.

Суддя Сергій Баєв визнав шістьох обвинувачених винними за ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 362 ККУ (шахрайство та несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах) і призначив кожному штраф у розмірі 100 тис. грн. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.