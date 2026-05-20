У ніч на середу, 20 травня, російські війська здійснили масштабну атаку по кількох українських містах, застосувавши балістичне озброєння та ударні дрони. Під обстрілами опинилися Дніпро, Харків, Одеса та Конотоп. Про це повідомили голови обласних військових адміністрацій.

Зокрема, близько опівночі росіяни завдали удару балістичною ракетою по Дніпру, після чого виникла масштабна пожежа. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено склади з продуктами. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. П’ятьох постраждалих доправили до лікарень, стан трьох медики оцінюють як тяжкий. Після першої атаки над містом повторно зафіксували рух ворожих дронів, через що у Дніпрі пролунали нові вибухи.

У Харків російські дрони атакували Холодногірський та Новобаварський райони. Внаслідок ударів 16-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес. Інформація про інші наслідки уточнюється.

В Одесі вибухи пролунали близько 02:00. За даними місцевої влади, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та автомобілі, а одна одноповерхова будівля була повністю зруйнована. На місцях працюють рятувальники та комунальні служби. Також у місті розгорнули оперативний штаб. Дані щодо можливих постраждалих уточнюються.

У Конотопі внаслідок удару російського дрона пошкоджено багатоповерховий будинок. За словами міського голови Артем Семеніхін, у будівлі обвалилися три поверхи. Також по всьому місту зафіксовано пошкодження адміністративних будівель, житлових будинків і квартир – вибито вікна та двері.

Мер Конотопа повідомив, що через атаку повністю знищено міський музей. Рятувальні роботи на місці тривають.

Нагадаємо, у вівторок, 19 травня, російські війська завдали удару балістичною ракетою по центру Прилук на Чернігівщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей.