Під час обшуків вилучили 18 млн грн готівкою

Прокурори спільно з детективами БЕБ провели обшуки в одному з найбільших медичних центрів пластичної хірургії на Закарпатті, вилучивши автомобілі та понад 18 млн грн готівкою. Орієнтовна сума несплачених клінікою податків становить близько 100 млн грн.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 19 травня, посадовці могли організувати схему мінімізації податкових платежів. Для цього використовували пов’язані компанії та ФОПів, через яких розподіляли реальні доходи клініки.

«За попередніми даними, реальний дохід медцентру з січня 2024 року по квітень 2026 року міг становити близько 7,2 млн в іноземній валюті та понад 141 млн грн. Загальний оборот, за попередніми оцінками, перевищує 520 млн грн. Орієнтовна сума несплачених податкових платежів – близько 100 млн грн», – зазначили у прокуратурі.

На фотографіях, оприлюднених правоохоронцями, видно, що слідчі дії проходять в будівлі лікарні «Експерт», розташованої в Ужгороді на вул. Капушанській, 23а. За цією ж адресою розташована клініка пластичної хірургії LITA Plus, заснована Сергієм Дербаком.

Під час обшуків в медцентрі виявили чорнову бухгалтерію, фінансову звітність, електронні документи обліку та записи про виплату зарплати працівникам «у конвертах». Вилучено автомобілі та понад 18,4 млн грн готівкою у різних валютах.

Правоохоронці перевіряють інформацію про розрахунки із клієнтами готівкою без використання реєстраторів розрахункових операцій. Окремо задокументовано факти отримання оплати за послуги готівкою в іноземній валюті, попри законодавчу заборону таких розрахунків в Україні.

Справу попередньо кваліфікують за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає від 255 тис. грн до 425 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.