Військові Естонії вперше збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни вдень 19 травня. Про це повідомив міністр оборони країни Ханно Певкур, передає новинний портал Delfi.

«Наші повітряні радари та повітряні системи виявили потенційну повітряну загрозу ще до того, як вона досягла Естонії», – зазначив Певкур на спільній пресконференції Сил оборони Естонії та Міністерства оборони.

Коли безпілотник зайшов на територію Естонії, балтійські засоби ППО піднялись у повітря. Дрон збив румунський винищувач місії охорони повітряного простору країн Балтії в районі між озером Виртс’ярв та містом Пилтсамаа, що на півдні Естонії.

«Сили оборони збили безпілотник, він упав у болотисту місцевість, і пошуки уламків досі тривають», – сказав міністр.

За словами Ханно Певкура, попередньо йдеться про український безпілотник, який міг прямувати у бік цілей на території Росії. Наразі обставини інциденту встановлюють естонські військові та спецслужби.

Додамо, що о 12:00 Збройні сили Естонії надіслали повідомлення про можливу повітряну загрозу на півдні країни. Уже о 12:55 військові опублікували повідомлення про те, що дронова загроза в регіоні минула.

Доповнено. Посольство Естонії в Україні висловило вдячність Румунії та всім партнерам по НАТО за допомогу у збитті безпілотника, що увійшов у повітряний простір Естонії.

«Румунські F-16 негайно відреагували з Шяуляя, демонструючи, що союзники єдині та готові захищати кожен сантиметр території НАТО», – ідеться в дописі.

Дипломати наголосили, що Україна має повне право завдавати ударів по російських військових цілях, щоб послабити здатність Росії здійснювати агресію.

«Ці інциденти є прямим наслідком війни та провокацій Росії. Естонія зміцнює співпрацю з Україною для покращення можливостей протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками», – додали там.

Як відомо, українські ударні та розвідувальні дрони регулярно залітають глибоко на територію Росії. Через роботу російських систем РЕБ дрони можуть збиватись з курсу, тому їх часто фіксують в повітряному просторі Литви, Естонії та Фінляндії.

13 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна відправить до Литви та Латвії своїх військових експертів, які допоможуть країнам захистити їхній повітряний простір. Це сталося на тлі інцидентів з українськими дронами, які порушили повітряний простір країн Балтії під час атаки на північні порти Росії 7 травня. Один із дронів влучив у порожній резервуар на нафтобазі у Латвії.

Через інцидент міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про свою відставку. Він визнав, що латвійська армія не збила БпЛА та заявив, що дрони не мали загрожувати безпеці латвійців. Невдовзі про свою відставку також оголосила і прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.