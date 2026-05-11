Андріс Спрудс очолював міністерство оборони Латвії з 2023 року

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про свою відставку на тлі інциденту з українськими дронами, які залетіли з боку Росії до Латвії. Про це він заявив 10 травня під час власної пресконференції, передає LSM.

Андріс Спрудс заявив, що латвійська оборонна галузь продовжує робити багато для захисту повітряного простору країни та забезпечення відчуття безпеки серед громадян. Втім, він наголосив, що останніми тижнями відбулося кілька інцидентів з дронами, які не мали загрожувати безпеці латвійців.

«Я прийняв рішення піти у відставку з посади міністра оборони, щоб уберегти латвійську армію від втягнення у політичну кампанію», – сказав він.

Водночас Спрудс додав, що йде у відставку не тому, що перестав вірити у зроблене на посаді. Він підкреслив, що оборонний потенціал Латвії перебуває на високому рівні й що армія готова разом із союзниками захищати країну.

«Латвійська армія сильна. Латвійські збройні сили професійні. Латвійська оборонна галузь працює. І жодна політична сила не має права заради своєї кампанії підривати довіру до оборони держави», – сказав Спрудс.

Він додав, що рішення про те, чи залишиться в латвійському уряді партія «Прогресивні», до якої він входить, ухвалять наступного тижня в Сеймі. Водночас Спрудс заявив про «політичні ігри» з боку премʼєр-міністерки країни Евіки Сіліні.

Премʼєрка незадовго до пресконференції Андріса Спрудса написала в іксі, що він втратив її довіру та довіру суспільства, і тому вона вимагає його відставку. Вона додала, що запропонувала портфель міністра полковнику Райві Мельні, і той погодився.

Андріс Спрудс заявив, що Сіліня не поінформувала його, а їхнє спільне обговорення поточних проблем у міноборони мало відбутися 11 травня.

«Очевидно, прем'єрка у стилі “Єдності” веде свої ігри, а також бреше про те, що поінформувала. Дізнавшись, що я прийняв рішення про відставку, їй довелося поспішити опублікувати твіт за кілька хвилин до мого повідомлення, також обманюючи, що вона поінформувала мене або колег з “Прогресивних” про таке рішення», – сказав Андріс Спрудс.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня кілька українських безпілотників, які атакували військові обʼєкти на півночі Росії, порушили повітряний простір Латвії. Один з БпЛА впав на території неробочої нафтобази та пошкодив чотири пустих нафтових резервуари. Місце падіння другого дрона досі не виявили.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, українські дрони впали на території Латвії, бо відхилилися від курсу через російську РЕБ. Він наголосив, що Україна готова співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндією для запобігання таким інцидентам, у тому числі за безпосередньої участі українських фахівців.

Після інциденту опозиційні латвійські партії закликали Спрудса піти у відставку, після чого той заявив про готовність взяти на себе відповідальність за незбиті дрони. 8 травня Евіка Сіліня заявила, що хоче поговорити з міністром про безпілотники та обговорити, чому не спрацювали системи виявлення та оповіщення.