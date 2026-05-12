Підозри отримали шестеро людей

Нацполіція викрила міжрегіональну групу, яка організовувала незаконне вивезення військовослужбовців із військових частин. За даними слідства, за такі «послуги» брали від 8 до 15 тис. доларів.

Як повідомили у поліції, у вівторок, 12 травня, група діяла у Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській та Чернівецькій областях. Поліція вважає, що з листопада 2025 року її учасники могли бути причетні щонайменше до десяти випадків незаконного вивезення військових із підрозділів.

За версією слідства, злочинці шукали військовослужбовців, які хотіли самовільно залишити службу, організовували їм втечу та подальше переховування. Для цього використовували орендовані автомобілі, змінювали номерні знаки, користувалися GPS-трекерами та спеціальними телефонами для координації. Також учасники групи мали корупційні зв’язки у медзакладах, через які нібито організовували фіктивне лікування військових у цивільних лікарнях, звідки потім відбувалося їхнє «викрадення».

7 травня поліція затримала організатора та двох його спільників під час чергового «викрадення» військовослужбовця та передачі 8 тис. доларів. Ще одного учасника групи затримали окремо. Також затримали трьох осіб, які самовільно залишили військову частину.

Під час спецоперації у Волинській та Рівненській областях провели 23 обшуки. Поліція вилучила незареєстровану зброю, автомобілі, телефони, медичні документи та чорнові записи.

Підозри отримали шестеро людей – учасники групи та військовослужбовці СЗЧ. Їм інкримінують самовільне залишення військової частини та дезертирство. Усім уже обрали запобіжні заходи.