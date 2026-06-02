Львівська міськрада змінила призначення ділянки, яку раніше планували забудувати житлом

Львівська міська рада на пленарному засіданні 2 червня змінила цільове призначення земельної ділянки на вул. Медової Печери, 56а – із житлового будівництва на будівництво об’єктів рекреації. Ділянка є частиною міжнародної траси змагань з мотокросу. Депутати проголосували за таке рішення, щоби унеможливити її забудову.

Як йдеться у проєкті ухвали, ділянка має 2,65 га та є комунальної власністю Львова. Однак комплекс споруд на ній, а саме цегляний пропускний пункт, гаражні бокси, залізобетонна вбиральня тощо загальною площею близько 230 м2 належить ПП «Мегадім». Компанія придбала їх у 2007 року. Земельну ділянку ПП вважало закріпленою за ним для обслуговування цього комплексу.

2015 року сесія ЛМР ухвалила рішення, згідно з яким ПП «Мегадім» було дозволено виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Медової Печери, 56-а під житлову забудову. Відтоді у медіа періодично спливала інформація про підготовку до забудови цієї ділянки компанією (наприклад тут і тут). Ця земля є частиною чинної траси з мотокросу, на якій проводяться змагання. Вона також межує з Винниківським лісом, тож наміри її забудови викликали занепокоєння у жителів мікрорайону та спортсменів.

У 2024 році, щоби унеможливити забудову мотокросу, ЛМР внесла зміни до плану зонування. Вони дозволяли у цьому районі лише будівництво та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту. Окрім того, дитячо-юнацькій спортивній школі №6 надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 6,49 га на вул. Медової Печери у межах зеленої зони «Майорівка» – власне для обслуговування траси мотокросу. Згодом мототраса стала комунальною та закріпленою за ДЮСШ №6.

Навесні 2025 року департамент природних ресурсів та будівництва ЛМР провів виїзду перевірку ділянки, якою користується ПП «Мегадім», та виявив порушення правил благоустрою.

«Нежитлові будівлі та гаражі мають ознаки руйнування, естакади та оглядові ями поросли чагарниками, що може становити небезпеку для населення. Територія [] місцями засмічена. Дані обставини вказують на порушення правил благоустрою та невиконання власником об’єктів нерухомого майна необхідних заходів із захисту земель від заростання бур’янами», – йдеться в пояснювальній записці. На цій підставі сесія ЛМР ухвалила рішення про зміну цільового призначення – із житлової забудови на будівництво об’єктів рекреації.

Стан належних ПП «Мегадім» споруд на Майорівці, фото ЛМР

«Це є велика територія, де відбуваються змагання. Постійно йде боротьба, щоби забрати цю територію і забудувати. Але ми того не даємо», – заявив під час пленарного засідання 2 червня міський голова Андрій Садовий.

Нагадаємо, мототраса «Майорівка» функціонує з 1950-х років. Її протяжність – майже 2 кілометри.

Згідно з даними міського офісу спорту, ця траса не має аналогів у Європі, адже розміщена на природному рельєфі. На трасі проводили етапи чемпіонатів світу з мотокросу 1963, 1964, 1968, 1970 та 1976 років.

Також на «Майорівці» щорічно проводили відкритий Кубок Львова з мотокросу. 2025 року вони відбулися вперше після початку повномасштабної війни.

Згідно з даними «Опендатабот», ПП «Мегадім» зареєстроване у Львові та вул. Голинського. Його статутний капітал – 200 грн. Основний вид діяльності – будівництво будівель. Директором компанії є Андрій Захаревич, власницею вказана Марта Захаревич.