Марта Костюк виривається вперед у дуелях з Еліною Світоліною

У вівторок, 2 червня, на кортах Відкритого чемпіонату Франції відбулось перше в історії українське дербі в якому зійшлись Еліна Світоліна і Марта Костюк. Для Світоліної це був 15-й чвертьфінал на Grand Slam та шостий на Ролан Гаррос, натомість Костюк лише вдруге грала на такій стадії на мейджора і вперше у Парижі.

Ролан Гаррос, Париж (Франція), ґрунт, 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 7) – Марта Костюк (Україна, WTA № 15) – 1:2 (3:6, 6:2, 2:6)

Поєдинок тривав 1 годину 51 хвилину. Це було третє протистояння тенісисток – раніше вони двічі зустрічались між собою: у 2018 році Еліна здобула перемогу на Australian Open, а у 2024-му Марта взяла реванш на WTA 1000 у Монреалі.

У першому сеті Марта сходу закрила поспіль три гейми. Еліна змогла розмочити рахунок і навіть скоротила відставання до мінімуму, але нав’язати боротьбу суперниці не змогла. У другій партії вже Костюк була у роді наздоганяючої, однак змогла взяти лише два гейми. Все вирішувалось у третьому сеті, де сильнішою виявилась Костюк.

Марта продовжила свою безпрограшну серію на грунті до 17 матчів, зупинивши переможну серію Світоліної, яка до сьогоднішньої зустрічі виграла 10 матчів поспіль. Костюк – друга представниця України, яка дісталася півфіналу Ролан Гаррос в одиночному розряді включно з чоловічим турніром. Першим був Андрій Медведєв (1993, 1999).

У півфіналі Костюк зустрінеться з росіянкою Міррою Андрєєвою (WTA № 8), яка у своєму матчі перемогла румунку Сорану Кирстю. Цікаво, що Марта цього року вже двічі зустрічалась з Андрєєвою і двічі її перемагала: в 1/4 фіналу на турнірі WTA 500 у Брісбені та у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді.

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу Світоліна здолала угорку Анну Бондар (WTA № 57), іспанку Кейтлін Кеведо (WTA № 126), німкеню Тамару Корпач (WTA № 95) і швейцарку Белінду Бенчич (WTA № 11). Свою чергою, Костюк вибила іспанку Світлану Селехметьєву (WTA № 88), американку Кеті Волинець (WTA № 108), швейцарку Вікторію Голубіч (WTA № 82) та другу ракетку світу, польку Ігу Свьонтек (WTA № 3).