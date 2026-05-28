У скандальної компанії-власниці ринку «Добробут» забрали землю на Збоїщах
Львів позбавив «Галінвест» права користування землею на вул. Земельній
Львівська міська рада на пленарному засіданні 28 травня проголосувала за припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 1,6 га на вул. Земельній для ТзОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест». Це скандально відома компанія-власниця колишнього ринку «Добробут» в центрі Львова. Підставою для такого рішення стало те, що ділянкою фактично користується інша компанія.
У 1994 році «Галінвест» отримало від міста у постійне користування земельну ділянку площею 1,63 га на вул. Земельній,6, в історичному районі Збоїща для зведення будівельно-виробничої бази. Згодом компанія зробила державний акт на цю ділянку, йдеться у пояснювальній записці до рішення ЛМР.
Цьогоріч комісія міської ради провела обстеження ділянки та виявила, що «Галінвест» фактично користується 0,041 га, натомість решту 1,58 га використовує інше підприємство – ТзОВ « Захід-бетон-буд плюс». Ця компанія має на тій території бетонний завод, кілька допоміжних споруд, трансформаторну станцію тощо, вказане у висновку.
Таке використання землі комісія визнала неправомірним – земельна ділянка є комунальною, тож будь-які дії з нею з боку «СУАП «Галінвест», а саме надання в оренду, оформлення сервітуту чи суперфіцію, мали бути погоджені міською радою.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
Як повідомила під час пленарного засідання голова юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич, місто зверталося до «Галінвест» та «Захід-бетон-буд плюс» з вимогами оформити користування землею відповідно до чинного законодавства, проте жодної реакції не отримало.
«Відповідно до ч.1 ст.141 Земельного Кодексу однією з підстав для припинення права користування земельною ділянкою є набуття іншою особою права власності на будинок, будівлю або споруду, які розміщені на цій ділянці», – йдеться у пояснювальній записці до рішення.
У підсумку депутати ЛМР проголосували за припинення «СУАП «Галінвест» права постійно користуватися ділянкою на вул. Земельній, 6.
Як писав ZAXID.NET, міська рада судиться з «Галінвестом» за комунальну ділянку площею 0,66 га на площі за Оперним театром, де до лютого 2023 року працював ринок «Добробут».
На початку 1990-х міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок.
У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників, а у 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр. Згодом ринок закрили, а на його місці облаштували супермаркет «Арсен». При цьому жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала. Справа про повернення землі перебуває в суді.
Згідно з даними платформи YouControl, бенефіціарним власником «СУАП «Галінвест» є львівський підприємець Валерій Холодило. ТзОВ « Захід-бетон-буд плюс» належить Тарасу Віковичу та Володимиру Фенику. Останній є ключовою особою львівської групи компаній Globus. Їхні напрямки роботи – будівництво житлових та промислових об’єктів, виробництво металоконструкцій, виробів з бетону, будівельних сумішей, надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна.