Львівська міськрада забрала комунальну землю у компанії Валерія Холодила

Львівська міська рада на пленарному засіданні 28 травня проголосувала за припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 1,6 га на вул. Земельній для ТзОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест». Це скандально відома компанія-власниця колишнього ринку «Добробут» в центрі Львова. Підставою для такого рішення стало те, що ділянкою фактично користується інша компанія.

У 1994 році «Галінвест» отримало від міста у постійне користування земельну ділянку площею 1,63 га на вул. Земельній,6, в історичному районі Збоїща для зведення будівельно-виробничої бази. Згодом компанія зробила державний акт на цю ділянку, йдеться у пояснювальній записці до рішення ЛМР.

Цьогоріч комісія міської ради провела обстеження ділянки та виявила, що «Галінвест» фактично користується 0,041 га, натомість решту 1,58 га використовує інше підприємство – ТзОВ « Захід-бетон-буд плюс». Ця компанія має на тій території бетонний завод, кілька допоміжних споруд, трансформаторну станцію тощо, вказане у висновку.

Таке використання землі комісія визнала неправомірним – земельна ділянка є комунальною, тож будь-які дії з нею з боку «СУАП «Галінвест», а саме надання в оренду, оформлення сервітуту чи суперфіцію, мали бути погоджені міською радою.

Як повідомила під час пленарного засідання голова юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич, місто зверталося до «Галінвест» та «Захід-бетон-буд плюс» з вимогами оформити користування землею відповідно до чинного законодавства, проте жодної реакції не отримало.

«Відповідно до ч.1 ст.141 Земельного Кодексу однією з підстав для припинення права користування земельною ділянкою є набуття іншою особою права власності на будинок, будівлю або споруду, які розміщені на цій ділянці», – йдеться у пояснювальній записці до рішення.

У підсумку депутати ЛМР проголосували за припинення «СУАП «Галінвест» права постійно користуватися ділянкою на вул. Земельній, 6.

Як писав ZAXID.NET, міська рада судиться з «Галінвестом» за комунальну ділянку площею 0,66 га на площі за Оперним театром, де до лютого 2023 року працював ринок «Добробут».

На початку 1990-х міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок.

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників, а у 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр. Згодом ринок закрили, а на його місці облаштували супермаркет «Арсен». При цьому жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала. Справа про повернення землі перебуває в суді.

Згідно з даними платформи YouControl, бенефіціарним власником «СУАП «Галінвест» є львівський підприємець Валерій Холодило. ТзОВ « Захід-бетон-буд плюс» належить Тарасу Віковичу та Володимиру Фенику. Останній є ключовою особою львівської групи компаній Globus. Їхні напрямки роботи – будівництво житлових та промислових об’єктів, виробництво металоконструкцій, виробів з бетону, будівельних сумішей, надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна.