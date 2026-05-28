Верховна Рада провалила легалізацію порно: як голосували депутати з Львівщини
Після провального голосування Рада ще двічі не змогла визначити подальшу долю документа
У четвер, 28 травня, Верховна Рада не підтримала у першому читанні законопроєкт про декриміналізацію порно. За документ проголосували 207 народних депутатів, чого не вистачило для ухвалення рішення.
У законопроєкті №12191, автором якого є народний депутат Ярослав Железняк, йдеться про те, щоб легалізувати виготовлення та збут порнографії для повнолітніх. Водночас покарання за дитячу порнографію, втягування дітей у створення такого контенту чи його поширення серед неповнолітніх залишаються. За це й надалі передбачені штрафи та тюремні строки.
Як голосували фракції за декриміналізацію порно:
- у фракції «Слуга народу» за – 172, проти – 3, утрималися – 0, не голосували – 21, відсутні – 32;
- у фракції «Європейської солідарності» за: – 0, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2, відсутні – 23;
- у фракції ВО «Батьківщина» за – 0, проти – 1, утрималися – 2, не голосували – 8, відсутні – 13;
- у депутатській групі «Платформа за життя та мир» за – 11, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 6, відсутні – 4;
- у фракції партії «Голос» за – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 3, відсутні – 9;
- у депутатській групі «Довіра» за – 8, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 6, відсутні – 5;
- у депутатській групі «Відновлення України» за – 2, проти – 1, утрималися – 1, не голосували – 4, відсутні – 5;
- у депутатській групі «Партія "За майбутнє"» за – 12, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 9.
- серед позафракційних за – 5, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 4, відсутні – 11.
Як голосували народні депутати з Львівщини:
Депутатська група «Довіра»
- Павло Бакунець (відсутній)
- Андрій Кіт (не голосував)
Депутатська група «Партія "За майбутнє"»
- Тарас Батенко (не голосував)
Фракція «Європейська солідарність»
- Микола Княжицький (відсутній)
- Михайло Бондар (відсутній)
- Ярослав Дубневич (відсутній)
- Андрій Лопушанський (не голосував)
- Олег Синютка (відсутній)
- Софія Федина (відсутня)
- Володимир В'ятрович (відсутній)
Фракція «Голос»
- Наталія Піпа (відсутня)
- Галина Васильченко (відсутня)
- Ярослав Юрчишин (за)
- Роман Лозинський (за)
Фракція «Слуга народу»
- Юрій Камельчук (за)
- Мар'ян Заблоцький (за)
- Андрій Герус (за)
- Святослав Юраш (відсутній)
- Євген Петруняк (проти)
- Ростислав Тістик (за)
- Остап Шипайло (за)
- Олена Копанчук (не голосувала)
- Василь Мокан (не голосував)
Інші депутати
- Михайло Цимбалюк з партії «Батьківщина» (відсутній)
- Сергій Власенко з партії «Батьківщина» (відсутній)
- Валерій Дубіль з партії «Батьківщина» (відсутній)
- Олена Кондратюк, позафракційна (не голосувала)
- Наталія Приходько з депутатської групи «Відновлення України» (відсутня)
Після того, як законопроєкт провалили у першому читанні, депутати ще двічі голосували за альтернативні рішення – відправити документ на повторний розгляд або повернути авторам на доопрацювання. Однак жодна з пропозицій також не набрала достатньої кількості голосів.