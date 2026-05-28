Законопроєкт набрав 207 голосів з 226 потрібних

У четвер, 28 травня, Верховна Рада не підтримала у першому читанні законопроєкт про декриміналізацію порно. За документ проголосували 207 народних депутатів, чого не вистачило для ухвалення рішення.

У законопроєкті №12191, автором якого є народний депутат Ярослав Железняк, йдеться про те, щоб легалізувати виготовлення та збут порнографії для повнолітніх. Водночас покарання за дитячу порнографію, втягування дітей у створення такого контенту чи його поширення серед неповнолітніх залишаються. За це й надалі передбачені штрафи та тюремні строки.

Як голосували фракції за декриміналізацію порно:

у фракції «Слуга народу» за – 172, проти – 3, утрималися – 0, не голосували – 21, відсутні – 32;

у фракції «Європейської солідарності» за: – 0, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 2, відсутні – 23;

у фракції ВО «Батьківщина» за – 0, проти – 1, утрималися – 2, не голосували – 8, відсутні – 13;

у депутатській групі «Платформа за життя та мир» за – 11, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 6, відсутні – 4;

у фракції партії «Голос» за – 6, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 3, відсутні – 9;

у депутатській групі «Довіра» за – 8, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 6, відсутні – 5;

у депутатській групі «Відновлення України» за – 2, проти – 1, утрималися – 1, не голосували – 4, відсутні – 5;

у депутатській групі «Партія "За майбутнє"» за – 12, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 1, відсутні – 9.

серед позафракційних за – 5, проти – 0, утрималися – 0, не голосували – 4, відсутні – 11.

Як голосували народні депутати з Львівщини:

Депутатська група «Довіра»

Павло Бакунець (відсутній)

Андрій Кіт (не голосував)

Депутатська група «Партія "За майбутнє"»

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Тарас Батенко (не голосував)

Фракція «Європейська солідарність»

Микола Княжицький (відсутній)

Михайло Бондар (відсутній)

Ярослав Дубневич (відсутній)

Андрій Лопушанський (не голосував)

Олег Синютка (відсутній)

Софія Федина (відсутня)

Володимир В'ятрович (відсутній)

Фракція «Голос»

Наталія Піпа (відсутня)

Галина Васильченко (відсутня)

Ярослав Юрчишин (за)

Роман Лозинський (за)

Фракція «Слуга народу»

Юрій Камельчук (за)

Мар'ян Заблоцький (за)

Андрій Герус (за)

Святослав Юраш (відсутній)

Євген Петруняк (проти)

Ростислав Тістик (за)

Остап Шипайло (за)

Олена Копанчук (не голосувала)

Василь Мокан (не голосував)

Інші депутати

Михайло Цимбалюк з партії «Батьківщина» (відсутній)

Сергій Власенко з партії «Батьківщина» (відсутній)

Валерій Дубіль з партії «Батьківщина» (відсутній)

Олена Кондратюк, позафракційна (не голосувала)

Наталія Приходько з депутатської групи «Відновлення України» (відсутня)

Після того, як законопроєкт провалили у першому читанні, депутати ще двічі голосували за альтернативні рішення – відправити документ на повторний розгляд або повернути авторам на доопрацювання. Однак жодна з пропозицій також не набрала достатньої кількості голосів.