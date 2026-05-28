На Грибовицькому полігоні облаштовують рекреаційний простір

На території рекультивованого Грибовицького полігону біля Львова проведуть екскурсію для всіх охочих. Відвідати оновлений простір можна буде у першій половині липня. Про це повідомила Львівська міська рада у четвер, 28 травня.

У ЛМР нагадали, що колишнє сміттєзвалище, яке багато років було одним із найбільших полігонів твердих побутових відходів в Україні, поступово перетворюють на зелений рекреаційний простір. На території вже висадили дерева, кущі та сотні декоративних рослин.

Зокрема, тут ростуть польові клени, граби, аронія, деревій, виноград вічі, міскантус, котовник, плющ і тюльпани. Загалом на полігоні висадили понад 300 рослин. Для відвідувачів також облаштували оглядовий майданчик із лавками.

Під час рекультивації використали понад 31 тис. м³. дренажного матеріалу та підготували до озеленення понад 34 га території.

У ЛКП «Зелене місто» повідомили, що для учасників екскурсії організують трансфер із центру Львова до полігону та назад. Деталі та дату проведення обіцяють повідомити додатково. Зареєструватися на відвідування можна за посиланням.

Зауважимо, що Грибовицький полігон – один з найбільших в країні. Він працював із 1957 до 2016 року. Площа полігону, як 60 футбольних полів – понад 38 га. За майже 60 років там накопичили понад 14 мільйонів тонн відходів.

Роботи з рекультивації стартували у 2020 році та тривають у два етапи. Наразі завершують фінальну фазу другого етапу рекультивації. Уже виконали близько 90% робіт: на території сформували систему захисту полігону та облаштували дренажні шари. Наступним етапом стане розвиток повноцінного рекреаційного простору.