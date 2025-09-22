Триває друга, біологічна фаза рекультивації Грибовицького полігону. На куполі посіяли перші багаторічні трави з Данії, які вже зійшли. У понеділок, 22 вересня, детальніше про другу фазу рекультивації під час брифінгу розповіли міські посадовці.

Друга, біологічна фаза вже виконана на понад 70%. Серед основних кроків:

вже нанесли родючий ґрунт та висіяли багаторічні трави на більшій території;

облаштували резервуари для очищення вод і пожежогасіння;

відновили систему моніторингу підземних вод.

«Це перший сорт трави, який був визначений інженерами. Це трава, яка вкореняє. Вона має п’ять складників і має поживні речовини, добриво, яке підживляє. Ця трава буде повністю газонна, виглядатиме як килим», – розповів директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров.

Завершити основні роботи другої фази рекультивації планують до кінця цього року, однак все залежатиме від погоди. Зовсім скоро Грибовицький полігон стане не лише красивою локацією біля Львова, а й місцем реабілітації ветеранів. Зокрема, тут буде поле для гольфу.

«Ми працюємо, щоб це був доступний і простий простір з усіма елементами інфраструктури. Ми маємо технологічні обмеження, адже ми будуємо на полігоні, є своя специфіка. Передбачено 10 кабінок, 10 місць для гравців, можливо це буде розбито на дві черги по п’ять. Але перша черга обов'язково буде включати санвузли, місця для відпочинку, для переодягання. І звісно обгороджене поле для гри», – розповів начальник управління формування середовища Михайло Шевченко.

«Коли я говорив, що тут буде місце, куди люди будуть приїжджати відпочивати, з мене багато хто насміхався. Загалом – це територія 38 га, як колись називали – це була зона екологічного лиха, а сьогодні – одна з прекрасних локацій, яка надихатиме людей. Роботи йдуть за планом», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року завершили першу, технологічну фазу рекультивації, в межах якої стабілізували небезпечні схили, ліквідували озера фільтрату, облаштували технічний екран, побудували системи збору фільтрату й газу та запустили виробництво електроенергії з біогазу. Ця фаза тривала чотири роки.

Зазначимо, Грибовицький полігон – один з найбільших в країні. Він працював майже 60 років. Площа полігону, як 60 футбольних полів – понад 38 га, де накопичено приблизно 14,3 мільйона тонн відходів.

Вартість першої фази робіт з рекультивації – 17,8 млн євро, а ще 8,4 млн євро коштує друга фаза. Проєкт втілюють за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку і фондів, які допомагали грантами. Виконавцем робіт є турецька компанія JV Goksin – Hayat Group, яка реалізувала близько 100 таких проєктів у 15 країнах світу.