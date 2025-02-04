На Грибовицькому сміттєзвалищі завершили технологічний етап рекультивації. Це найскладніша частина робіт, яка тривала чотири роки. Невдовзі розпочнуть другу фазу, яка триватиме до кінця року. Вона передбачає засипання тіла полігону ґрунтом і озеленення. У майбутньому тут буде сквер. Про це у вівторок, 4 лютого, повідомили під час брифінгу у ЛКП «Зелений Львів».

Перша фаза рекультивації тривала чотири роки, розпочали її у 2020 році. Це був найскладніший та найважливіший етап, бо це основа.

«Технічний етап рекультивації передбачав повністю виположення, проведення до правильної форми полігону, терасування і накриття захисними шарами. На сміття клалося 30 см мінерального ґрунту, на нього – дренажний геокомпозит для рівномірного збору газу, мембрана, яка унеможливлює будь-яке попадання ззовні, і щоб нічого не виходило з середини. І далі стелили геотекстиль, який захищає від механічних пошкоджень», – пояснив начальник відділу реалізації проєктів ЛКП «Зелене місто» Назарій Кирилейза.

Полігон повністю ізолювали від забруднення навколишнього середовища (Усі фото із соцмереж Андрія Садового)

У ЛКП «Зелене місто» кажуть – полігон повністю ізолювали від забруднення навколишнього середовища. Зараз тривають роботи із закупівлі матеріалів для другої фази рекультивації. Полігон засипатимуть землею для озеленення. Роботи планують розпочати з кінця березня.

«До кінця року цей полігон буде повністю закінчений і устелений зеленню, зеленою травою. Перша фаза вартувала 17,8 млн євро, а друга – 8,4 млн євро», – сказав директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров.

Виконує роботи турецький підрядник GOKSIN, який попри повномасштабне вторгнення продовжував працювати. Підрядник у своїй практиці реалізував близько 100 таких проєктів. В Україні – це другий полігон, де здійснюється рекультивація, у 2018 році такі роботи виконали у Дергачах Харківської області.

«Дуже складно було б зробити цей проєкт без підтримки ЄБРР і без фондів, які забезпечували достатньо серйозні ґранти. І без Європейського інвестиційного банку. Тобто це була така велика спільна праця. З середини полігону йде біогаз, який перетворюється в електроенергію, тож від цього є дохід для громади міста Львова», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Це перший в Україні полігон закритого типу, який рекультивований за європейськими практиками. Так відновлювали полігони у Польщі, Литві, Австрії.