На Грибовицькому сміттєзвалищі завершили технологічний етап рекультивації
Далі тіло полігону засипатимуть ґрунтом і висадять рослини
На Грибовицькому сміттєзвалищі завершили технологічний етап рекультивації. Це найскладніша частина робіт, яка тривала чотири роки. Невдовзі розпочнуть другу фазу, яка триватиме до кінця року. Вона передбачає засипання тіла полігону ґрунтом і озеленення. У майбутньому тут буде сквер. Про це у вівторок, 4 лютого, повідомили під час брифінгу у ЛКП «Зелений Львів».
Перша фаза рекультивації тривала чотири роки, розпочали її у 2020 році. Це був найскладніший та найважливіший етап, бо це основа.
«Технічний етап рекультивації передбачав повністю виположення, проведення до правильної форми полігону, терасування і накриття захисними шарами. На сміття клалося 30 см мінерального ґрунту, на нього – дренажний геокомпозит для рівномірного збору газу, мембрана, яка унеможливлює будь-яке попадання ззовні, і щоб нічого не виходило з середини. І далі стелили геотекстиль, який захищає від механічних пошкоджень», – пояснив начальник відділу реалізації проєктів ЛКП «Зелене місто» Назарій Кирилейза.
Полігон повністю ізолювали від забруднення навколишнього середовища (Усі фото із соцмереж Андрія Садового)
У ЛКП «Зелене місто» кажуть – полігон повністю ізолювали від забруднення навколишнього середовища. Зараз тривають роботи із закупівлі матеріалів для другої фази рекультивації. Полігон засипатимуть землею для озеленення. Роботи планують розпочати з кінця березня.
«До кінця року цей полігон буде повністю закінчений і устелений зеленню, зеленою травою. Перша фаза вартувала 17,8 млн євро, а друга – 8,4 млн євро», – сказав директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров.
Виконує роботи турецький підрядник GOKSIN, який попри повномасштабне вторгнення продовжував працювати. Підрядник у своїй практиці реалізував близько 100 таких проєктів. В Україні – це другий полігон, де здійснюється рекультивація, у 2018 році такі роботи виконали у Дергачах Харківської області.
«Дуже складно було б зробити цей проєкт без підтримки ЄБРР і без фондів, які забезпечували достатньо серйозні ґранти. І без Європейського інвестиційного банку. Тобто це була така велика спільна праця. З середини полігону йде біогаз, який перетворюється в електроенергію, тож від цього є дохід для громади міста Львова», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.
Це перший в Україні полігон закритого типу, який рекультивований за європейськими практиками. Так відновлювали полігони у Польщі, Литві, Австрії.