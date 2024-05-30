Перший етап рекультивації Грибовицького полігону мають завершити у липні цього року і розпочати наступний, під час якого верхівку покриють родючим шаром ґрунту і висадять дерева. «Так сьогодні виглядає місце, де колись було Грибовицьке сміттєзвалище. Минає 8 років після страшної трагедії, яка забрала життя людей. Протягом місяця тут завершиться технічна рекультивація. І перейдемо до наступного етапу – все покриття, яке ви бачите на фото, буде засипано ґрунтом і засаджено деревами», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, опублікувавши фото полігону. За інформацією керівника відділу реалізації проєктів ЛКП «Зелене місто» Назарія Кирилейзи, через кілька років колишній сміттєвий полігон перетвориться на зелену зону, безпечну для відпочинку людей. Полігон експлуатувався у 1957-2016 роках. Після трагедії, яка забрала життя чотирьох людей, сміттєзвалище не використовували і почали його рекультивацію, очистку фільтрату, а також будівництво сміттєпереробного заводу, яке вже реалізовано на 43%. Друга фаза робіт триватиме орієнтовно до березня 2025 року. Фільтрат буде утворюватися ще мінімум 5 років, його очистять, після цього воду можна буде використовувати для поливу рослин. У майбутньому Грибовицький полігон перетвориться на сквер.

Фото прес-служби ЛМР