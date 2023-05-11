Рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища розпочали у жовтні 2020 року

На Грибовицькому сміттєзвалищі повністю завершили етап технічної рекультивації. Далі в планах – біологічний етап, який розпочнуть вже цього літа. Як зараз виглядає колишнє сміттєзвалище показали в рамках заходу: «Угода мерів в Україні: працюємо разом над зеленим відновленням», який проходив у Львові протягом 10-11 травня.

Під час технічної рекультивації на Грибовицькому сміттєзвалищі вирівняли тіло звалища та накрили його спеціальними матеріалами. Окрім того там тепер виробляють електроенергію.

«Перший шар – дренажний геокомпозит, який допомагає зібрати з полігону підшкірний звалищний газ. Він відправляється в спеціальну воронку, яка далі перекачує його вниз, де стоїть система екогенерації і виробляється електрика. Цією електрикою забезпечуються 750 домогосподарств в радіусі двох-чотирьох ближніх сіл. Наступний матеріал – мембрана, яка не дозволяє дощу потрапляти в тіло полігону. І ще один матеріал – дренажний геотекстиль. Він зберігає попередні шари. Далі йде технічний шар ґрунту», – пояснив директор ЛКП «Зелене місто» Тарас Калужний.

Далі у планах – біологічний етап рекультивації, під час якого на місці колишнього сміттєзвалища висадять зелені насадження, однак перед цим мають завезти родючий ґрунт. Відтак полігон в Грибовичах перетвориться на великий сквер. Біологічний етап рекультивації планують розпочати влітку, приблизно за два-три місяці.

«Будемо саджати певні види дерев, які можна тут садити. В нас працює спільно з підрядником іноземна компанія, яка має відповідний досвід. Тож вирішується, що може бути на цьому полігоні. Жодних споруд тут бути не може, бо тут заборонено бити палі. Ми будемо мати громадське обговорення, бо хочемо окремо почути громаду. Тут буде така зона рекреації: парки, майданчики для дітей, звідси видно високий замок. Це буде доступний і безпечний об’єкт для громади», – розповів директор ЛКП «Зелене місто» Тарас Калужний.

Нагадаємо, рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища розпочали у жовтні 2020 року. Здійснювали ці роботи за кредитні кошти від ЄБРР. Вартість рекультивації – 22 млн євро.

Зазначимо, у Львові триває будівництво сміттєпереробного заводу. Зводять його на вул. Пластовій, 13 біля очисних споруд «Львівводоканалу». Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів будують на ділянці, площею 9,7 га. Зводить його одна з найбільших будівельних компанії Польщі Control Process S.A. До кінця 2023 року підрядник планує повністю завершити будівництво заводу і перейти до етапу монтування обладнання. Відтак у 2024 році сміттєпереробний завод вже запрацює.

Окрім того, у Львові з 2020 року успішно працює компостування харчових та садово-паркових відходів. Це перший в Україні комплексний проект із роздільного збору органічних та садових відходів та їх подальшого перероблення на міській станції компостування.