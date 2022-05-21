Станція перероблятиме шкідливий газ зі звалища відходів на зелену енергію

21 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі запустили біогазову електростанцію. Вона викачує газ з полігону та перетворює його на електроенергію. Станція зможе переробити понад 800 тис. м3 газу на рік та генерувати 2,6 млн кВт/год електроенергії, що забезпечить близько 735 домогосподарств.

Наразі триває технічна рекультивація: дегазація, спорудження системи очистки фільтрату та формування тіла полігону.

«Це проект, який буде приносити кошти для громади міста у наступні роки. Ми комплексно вирішуємо питання поводження з відходами у Львові. Установка, яка починає працювати, – приклад, як, незважаючи ні на що, працюємо, створюємо нові робочі місця та сплачуємо податки», — наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як пояснили у міськраді, біогаз отримують зі 29 вертикальних та 4 горизонтальних свердловин на полігоні за допомогою системи збору поверхневих газів. Біогаз транспортується до електрогенераторної установки і спалюється в двигуні, який обертає електричний генератор. Утворена електроенергія передається в мережу за допомогою комплектної трансформаторної підстанції. На станції встановлено австрійське обладнання Jenbacher, яке використовується в біогазових проектах у Європі.

«Біогазова електростанція допоможе покращити екологічну ситуацію та зменшити полігон твердих побутових відходів в об’ємах, оскільки з пустот викачуватимуть метан та інші газоподібні елементи», – зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Проект рекультивації полігону у Великих Грибовичах місто реалізує завдяки підтримці європейських банків. Біогазова електростанція побудована у співпраці з НАК «Нафтогаз України» та групою компаній Clear Energy.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко додав, що біогазова електростанція опрацює мільйони кубометрів шкідливого газу з 38 га сміттєвого полігону і перетворить її на енергію для місцевих мешканців.

«За нашими підрахунками, завдяки цьому об’єкту в атмосферу не потрапить понад 2 мільйони м3 метану, який в 30 разів сильніше шкодить клімату, ніж вуглекислий газ», – додав Юрій Вітренко.

Звалищний газ формується під час розкладу органічних решток відходів. Технологія дегазації на звалищах не тільки знижує викиди метану, а й пов’язані з цим викиди летючих органічних сполук та інших забруднювачів повітря, усуває неприємні запахи.