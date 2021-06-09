На Грибовицькому сміттєзвалищі триває перший етап будівництва станції дегазації — бурять свердловини, з яких добуватимуть метан. Наприкінці року на полігоні запрацює станція з перетворення біогазу на електрику, яку збудує приватна компанія «Кліар Енерджі». 15% від прибутку скеровуватимуть у міський бюджет Львова.

Перший етап дегазації сміттєзвалища триватиме ще два місяці. На полігоні робітники бурять свердловини, в які укладають перфоровані труби. Їх потім під’єднають до газопроводу. Так будуть переробляти метан.

«Є спеціальна газодуйка, яка газ висмоктує з тіла полігону та транспортує його безпосередньо до газогенератора. І в тому газогенераторі якраз і відбувається процес трансформації енергії газу в електричну енергію», — пояснює процес переробки головний інженер західного регіону «Кліар Енерджі» Євген Окулик.

Її будуть продавати за «зеленим тарифом», а 15% прибутків сплачуватимуть у бюджет Львова. Це було однією з умов інвестиційної угоди, яку підписали наприкінці 2018 року. «Кліар Енерджі» заплатила по 1 млн грн Грибовичам та Малехову, бо на території цих сільрад був розміщений полігон, і за власні кошти збудує станцію дегазації. Попередня вартість проекту — понад 16 млн грн. Роботи мають закінчити до кінця року.

Та переробка метану це не лише гроші, а ще й безпека. Планована потужність станції на Грибовицькому полігоні становитиме до 500 кВт/год.

«В процесі розкладання біомаси утворюється біогаз, який є небезпечний для навколишнього середовища, є небезпечний для людей. Він виділяє неприємний запах. І цей газ дуже сильно вибухо- та пожежонебезпечний», — додає головний інженер західного регіону «Кліар Енерджі» Євген Окулик.

Щоб убезпечити довкілля поблизу сміттєзвалища, у Грибовичах вже збудували станцію очистки інфільтрату — рідини, яка роками збиралась зі сміття. Її закачують до спеціальних контейнерів німецького виробництва, де за п’ять хвилин вона перетворюється на звичайнісіньку чисту воду.

«Працюють два контейнери зворотного осмосу з потужністю 300 м3 на добу. Контейнери нам допомагають, щоби пришвидшити і, взагалі, в подальшому боротися з інфільтратом, який збирається на тілі полігону», — розповідає начальник відділення експлуатації полігону Володимир Цимбалюк.

А турецька компанія «J/V Goksin Insaat – Hayat Group» виконує технічну рекультивацію сміттєзвалища. Кількадесят екскаваторів, бульдозерів та вантажівок роблять купол полігону стійкішим, щоб не було обвалів. Також робітники розгортають сміття та вирівнюють схили.

«Ми зараз змінюємо форму тіла полігону, а потім покриємо усю поверхню технічною мембраною, створеною зі синтетичних матеріалів. В результаті та купа сміття буде відділеною і стане безпечною для довкілля. Зараз проект готовий на 40%», — запевнив інженер-будівельник підрядної організації Ахмед Ялчін Язіці.

За словами турецького підрядника, вже у середині наступного року колись величезна купа сміття перетвориться на безпечний пагорб з травою та кущами.

«Це наймасштабніший проект в Україні. Відповідно, мета цієї рекультивації — це привести полігон до того, щоб це був безпечний об’єкт, а, по-друге, щоб там була можливість створити якусь зону відпочинку, паркову зону, зелену зону для містян», — підсумував директор ЛКП «Зелене місто» Святослав Євтушенко.

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