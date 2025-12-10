На Грибовицькому полігоні почали висаджувати дерева. Тепер там росте 13 саджанців: польові клени та граби. В такий спосіб завершують другий етап рекультивації колись одного з найбільших сміттєзвалищ в країні. Невдовзі там облаштують поле для гольфу, як частину реабілітації для ветеранів. Детальніше про це розповіли міські посадовці у середу, 10 грудня, під час брифінгу.



На полігоні вже ростуть понад 300 рослин. А ще близько тисячі нідерландських тюльпанів, які навесні розквітнуть яскравими червоно-білими кольорами. Біля полігону облаштували оглядовий майданчик.



Сьогодні до висадки дерев разом і міським головою Андрієм Садовим та його заступником Андрієм Москаленком долучилися гості Львова: перша заступниця міністра Міністерства розвитку громад та територій України Альона Шкрум, Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос та Крістіна Мікулова голова регіонального представництва Європейського інвестиційного банку у країнах Східної Європи. Посадовцям також презентували ключові результати комплексної рекультивації Грибовицького полігону.

«Тут ми відпрацювали сценарій співпраці з Європейським інвестиційним банком, з різними структурами, з “Нафтогазом”. Газ, який видобувається, перетворюється в електроенергію, йде в мережу. Зараз на верху вибудовується вже частина гольфового поля для ветеранів. Також тут буде парк скульптур. Наступний рік – фінальний рік згідно з усіма планами», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Це перший такий проєкт в Україні.

«Для нас це насправді приклад для інших міст. І нам би хотілося, щоб інші міста теж брали такий приклад. Програма є, вона фінансується Європейським інвестиційним банком, Європейським Союзом, можна подавати заявки в наше міністерство, ми будемо розподіляти на розвиток муніципальної інфраструктури. В програмі зараз п’ять міст, в яких проєкти: від полігону до водовідведення, від електричних мереж до відбудови, до відновлення місцевих об'єктів. Дуже важливо, щоб Україна бачила такі проєкти, навіть під час війни, навіть під час обстрілів, навіть під час блекаутів», – додала перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року завершили першу, технологічну фазу рекультивації, в межах якої стабілізували небезпечні схили, ліквідували озера фільтрату, облаштували технічний екран, побудували системи збору фільтрату й газу та запустили виробництво електроенергії з біогазу. Ця фаза тривала чотири роки.

Вартість першої фази робіт з рекультивації – 17,8 млн євро, а ще 8,4 млн євро коштує друга фаза. Проєкт втілюють за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку і фондів, які допомагали грантами. Виконавцем робіт є турецька компанія JV Goksin – Hayat Group, яка реалізувала близько 100 таких проєктів у 15 країнах світу.

Станом на грудень реалізовано 87% запланованих робіт другої фази. Для її завершення потрібно покрити землею ще 20 га території та висадити рослини. Завершити повністю цей етап планують за належних погодних умов до червня 2026 року. Третій етап рекультивації Грибовицького полігону – формування загальної концепції рекреаційної зони.

Зазначимо, Грибовицький полігон – один з найбільших в країні. Він працював майже 60 років. Площа полігону, як 60 футбольних полів – понад 38 га, де накопичено приблизно 14,3 мільйона тонн відходів.