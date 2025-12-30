Досі в прикордонні залишається жити 300 людей

На Чернігівщині оголосили про обовʼязкову евакуацію населення. З 14 прикордонних сіл за 30 днів мають вивезти усіх жителів. Про це повідомив в телеграм-каналі голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

Місцеві представники влади та правоохоронці проінформують жителів 14 населених пунктів про місця збору.

«На Раді оборони ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади. Прикордоння під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей», – розповів В’ячеслав Чаус.

З евакуацією допомагатимуть військові та місцева влада

У 2025 році з прикордоння все ж виїхали трохи більше ніж 1400 жителів. Над питаннями евакуації та розселення людей системно працює ОВА, РВА і громади.

«Є спеціальні евакуаційні маршрути, є транспорт. Розселення евакуйованих – обовʼязкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання», – зазначив В’ячеслав Чаус.