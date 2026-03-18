Александр Стубб є однією з найближчих довірених осіб Дональда Трампа в Європі

Президент Фінляндії Александр Стубб підтримав ідею, що Європа могла б допомогти США розблокувати Ормузьку протоку, якщо Дональд Трамп посприяє укладенню прийнятної для України мирної угоди з Росією. Про це він сказав під час заходу в лондонському аналітичному центрі Chatham House 17 березня, повідомило видання Politico.

Ідею переговорів із Трампом Стуббу запропонували під час сесії запитань і відповідей в Chatham House. За інформацією медіа, фінський лідер був «здивованим і враженим».

«Я вважаю, що це справді чудова ідея», – сказав він, додавши, що розгляне це питання детальніше та обговорить варіанти зі своєю командою.

Стубб, який є однією з найближчих довірених осіб лідера США в Європі, заявив, що Трамп любить укладати угоди, тож існує шанс досягти домовленості, яка одночасно допоможе розв’язати нафтову кризу в Перській затоці й війну в Україні.

За словами президента Фінляндії, Європа могла б запропонувати Трампу те, що його зацікавить: військову підтримку для гарантування безпеки Ормузької протоки – ключового маршруту транспортування нафти, який Іран фактично заблокував у відповідь на удари США та Ізраїлю.

Натомість Європа очікувала б, що Вашингтон забезпечить Києву всю необхідну підтримку для досягнення прийнятної мирної угоди з Москвою.

Politico зазначає, що сама Фінляндія не має ресурсів для участі в операціях у цьому регіоні, і поки що неясно, яку саме роль там могли б відігравати європейські сили. Водночас питання підтримки України та залучення до цього Трампа є нагальним для Європи.

За словами Стубба, він побоюється, що мирні переговори в Україні швидко наближаються до вирішального моменту, коли Київ можуть змусити погодитися на невигідну угоду, що передбачатиме передачу територій Росії. Існує ризик і повного зриву переговорів, що залишить Європу без підтримки США та змусить її самостійно посилювати допомогу Києву – зокрема у сфері розвідки й озброєння.

«Я не маю ілюзій щодо того, хто може переконати президента Трампа в чомусь. Якщо мені вдасться донести до нього хоча б одну з десяти ідей щодо України, я вважатиму це успіхом», — сказав Стубб.

Він також наголосив, що ескалація навколо Ірану має негативні наслідки для України, адже зростання цін на нафту підтримує російську військову машину.

«Російська економіка кілька тижнів тому перебувала в надзвичайно поганому стані, а зараз вона відновлюється, – додав президент Фінляндії.

Крім того, війна на Близькому Сході позбавляє Україну ресурсів, зокрема систем ППО, та зміщує увагу з мирних переговорів.

«Я сподіваюся, що мирні переговори щодо України не зазнають провалу, як це сталося з переговорами між Іраном і США. Але час покаже» – сказав Стубб.

Нагадаємо, 4 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що через бойові дії на Близькому Сході Україна поки не отримувала сигналів щодо проведення наступного раунду мирних переговорів у тристоронньому форматі. Зеленський зазначав, що спочатку тристоронню зустріч планували провести 5–6 березня в Абу-Дабі. Згодом він допускав можливість перенесення переговорів до Женеви або іншого європейського міста.