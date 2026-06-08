Суд зобов’язав забезпечити затриманому належну медичну допомогу в ізоляторі

Суд у Києві у понеділок, 8 червня, обрав запобіжний захід водієві Mercedes-Benz, який в’їхав у підземний пішохідний перехід, що призвело до загибелі чотирьох людей. Його відправили під варту на 60 днів. Про це стало відомо під час судового засідання.

Під час слухання прокурор наполягав на триманні під вартою строком на 60 днів без права внесення застави, вказуючи на ризики можливого переховування від слідства.

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У свою чергу сторона захисту заявила, що підозрюваний є батьком п’ятьох дітей. За його словами, він глибоко усвідомлює наслідки трагедії та перебуває у тяжкому психологічному стані. Адвокат також наголосив на стані здоров’я клієнта та зазначив, що після ДТП той перебуває у лікарні під конвоєм і потребує лікування.

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Та попри аргументи захисту суд задовольнив клопотання прокуратури та відправив підозрюваного під варту строком на 60 днів – до 3 серпня 2026 року. Також суд зобов’язав адміністрацію слідчого ізолятора забезпечити затриманому належну медичну допомогу та, за потреби, організувати його перевезення до лікарні.

Як раніше повідомляв перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, автомобіль, який став учасником смертельної аварії, раніше неодноразово фігурував у порушеннях правил дорожнього руху – зафіксовано 39 порушень, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості.

Білошицький наголосив, що лише протягом 2025 року за транспортом було зафіксовано 18 випадків перевищення швидкісного режиму. А у березні 2026 року автомобіль вже потрапляв у ДТП без потерпілих.

Що відомо про ДТП у Києві 5 червня

5 червня близько 17:30 водій на швидкості залетів у підземний перехід на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Через наїзд авто загинули четверо людей, зокрема 12-річний хлопчик, жінка та два поліцейських – 24-річний уродженець Боярки, старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант поліції з Рівненщини Денис Будченко.

«Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що винуватцем аварії став керівник релігійної громади на Херсонщині Павло Плешивцев. Джерела «24 каналу» підтвердили, що Плешивцев очолював релігійну громаду євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне».

6 червня поліція повідомила про підозру 49-річному водію Mercedes.