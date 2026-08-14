Причиною звільнення Юлії Чіпак стало систематичне невиконання посадових обов’язків

У Луцьку звільнили директорку департаменту муніципальної варти Юлію Чіпак, яка керувала структурою з 2017 року. Відповідне розпорядження у четвер, 13 серпня, підписав секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

Причиною звільнення у документі вказали «систематичне невиконання без поважних причин обов’язків, покладених на неї згідно з посадовою інструкцією». Перед звільненням Юлії Чіпак оголосили дві догани – 24 липня та 12 серпня 2026 року. Їх винесли за результатами службового розслідування.

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Розпорядженням також передбачено провести з екскерівницею департаменту остаточний розрахунок та виплатити їй компенсацію за невикористані щорічні й додаткові відпустки.

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Водночас посадовиця відмовилася коментувати звільнення.

Додамо, що Юлія Чіпак народилася 1985 року в Луцьку. У 2002 році закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

У Луцькій міській раді Чіпак працює з 2008 року. У 2015 році вона стала начальницею відділу муніципальної дружини, а з вересня того ж року очолила департамент муніципальної поліції. Із серпня 2017 року Юлія Чіпак керувала департаментом муніципальної варти.