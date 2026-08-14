На річці біля Жидачева знайшли скамʼянілий зуб мамонта
Знахідка може датуватися періодом від 100 тис. до 11,7 тис. років тому
На річці поблизу Жидачева на Львівщині виявили скамʼянілий зуб мамонта. Його знайшов випускник географічного факультету Львівського університету, а нині військовослужбовець Державної прикордонної служби України Володимир Проць. Рідкісну знахідку він подарував своєму вишу. Про це повідомили на кафедрі геоморфології і палеогеографії ЛНУ імені Івана Франка.
«Тепер частинка плейстоценової історії нашого краю зберігатиметься в нашій колекції та слугуватиме чудовим навчальним матеріалом для студентів», – зазначили на сторінці кафедри.
Доцентка Олена Томенчук, професор Андрій Богуцький та випусник Володимир Проць (фото кафедри геоморфології і палеогеографії)
Володимир Проць розповів, що випадково знайшов скамʼянілий корінний зуб мамонта (ймовірно, шерстистого) на річці Стрий. Він був довжиною 35 см і вагою 7,4 кг. За його припущеннями, вік артефакту може становити від 10 до кількох сотень тисяч років.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Характерний ребристий (пластинчастий) малюнок поверхні є унікальною ознакою зубної системи мамонтів. В Україні (у тому числі поблизу Карпат та на берегах річок) такі скамʼянілості іноді вимиваються водою з плейстоценових відкладів», – написав Володимир Проць у фейсбуці.
фото Володимир Проця
Доцентка кафедри геоморфології і палеогеографії, кандидатка географічних наук Олена Томенюк розповіла ZAXID.NET, що точний вік зуба складно визначити без радіовуглецевого аналізу.
«Ці форми мамонтів існували тут впродовж тривалого часу. Вони видозмінювалися під впливом кліматичних змін і еволюціонували. Місце, де був знайдений зуб, підказує нам, що це, мабуть, молодші форми мамонта, одні з останніх. Хоча річка могла вимити цей зуб зі старіших відкладів. Ми оцінюємо проміжок існування цього мамонта від 100 тис. до 11,7 тис. років тому», – розповіла Олена Томенюк.
Візуалізація вигляду шерстистих мамонтів (з Вікіпедії)
В цей час мамонти не були рідкісними у наших теренах. Їхні кістки і зуби часом знаходять археологи. На заході України відома стоянка Молодове на Дністрі, де виявили цілі житлові споруди людей палеоліту з кісток мамонтів. Проте на Львівщині їх не так багато.
«Ця знахідка унікальна тим, що вона у доброму стані збереження, майже не поруйнована. Вологі умови добре законсервували його. Річка підмила берег, і він був у тих відкладах. Або ж води річки перемістили цей зуб з іншого місця», – зазначила науковиця.
Зуб добре зберігся у вологому середовищі (фото зі сторінки кафедри)
До слова, біля Жидачева є дві памʼятки археології періоду палеоліту. Як зазначають на сайті Міністерства культури, в урочищі Базеївське, за кілометр на північний захід від міста є палеолітична стоянка, що розташована на мисі правого берега річки Стрий. Ще одна памʼятка пізнього палеоліту є в с. Демʼянка-Наддністрянська, на підвищеній ділянці правого берега р. Дністер.