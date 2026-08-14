СБУ попередила, що Росія активізувала спроби вбивства військових за допомогою «медової пастки»

Російські спецслужби активізували спроби вбивства українських військових за допомогою так званої «медової пастки». Йдеться про вербування жінок, які знайомляться з військовослужбовцями онлайн та виманюють їх на підставні побачення, де на них планують здійснити замах. Про це у четвер, 13 серпня, повідомило «Слідство.Інфо» з посиланням на відповідь Служби безпеки України на журналістський запит.

У військовій контррозвідці СБУ заявили, що з початку 2026 року запобігли понад 50 спробам ліквідації військовослужбовців Сил оборони за допомогою такого способу. За даними спецслужби, росіяни використовують онлайн-знайомства, щоб виводити військових на заздалегідь підготовлені місця. Для цього можуть залучати завербованих жінок, які спілкуються з потенційними жертвами через фейкові акаунти.

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Один із таких випадків стався у січні в Запоріжжі. Український військовий вирушив на побачення з дівчиною, з якою познайомився на сайті знайомств. Однак замість зустрічі з нею на місці опинився завербований чоловік, який намагався вбити військового ножем.

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Нападник завдав потерпілому шість ударів у шию, грудну клітку, живіт і праву ногу. СБУ затримала його та встановила жінку, яка, за даними слідства, діяла за завданням ФСБ і через фейковий профіль виманила військового на місце запланованого замаху.

Правоохоронці також зафіксували випадок із використанням отрути. Завербована жінка передала військовому пляшку з напоєм, до якого додала смертельну дозу метадону. За задумом російських спецслужб, військовослужбовець мав випити напій під час онлайн-побачення.

У СБУ зазначають, що російські спецслужби найчастіше планують такі замахи із застосуванням саморобних вибухових пристроїв або отруйних речовин.

Нагадаємо, 24 липня на Чернігівщині правоохоронці затримали дівчину, яка на одному з блокпостів намагалася передати військовим саморобний вибуховий пристрій, замаскований під бургер із McDonald’s.