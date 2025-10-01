Військовим писали від імені вигаданих користувачок соцмережі, намагаючись запросити на побачення

Службі безпеки України вдалося запобігти двом терактам, які російські спецслужби хотіли здійснити у Львові. Ворог планував дистанційно підірвати саморобну вибухівку біля військових, яких через соцмережі запросили на фейкове побачення.

«Щоб заманити військових на місце запланованого теракту, ворог реалізовував підступну тактику запрошення на побачення. Для цього російські спецслужбісти створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними цілями. Згодом двоє воїнів Сил оборони порізно отримали запрошення зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки», – повідомили 1 жовтня в СБУ.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили задум ворога, нейтралізували саморобний вибуховий пристрій і врятували українських військових, яких планували підірвати. Водночас у СБУ не повідомляють, чи затримали підозрюваних у цій справі.

Російські спецслужби створили фейкові жіночі акаунти для того, щоб заманити військових на побачення (скрін переписки з каналу СБУ)

Як додали в СБУ, влітку цього року в Києві контррозвідка запобігла аналогічному вбивству військового Нацгвардії. Тоді вороги намагалися підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої у скутері. Вони дистанційно активували СВП у момент його прибуття на місце «побачення». Тоді затримали 19-річного киянина, який закладав вибухівку у моторолер. Його завербували у телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків».