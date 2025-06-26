Правоохоронці на місці вибуху скутера в Києві

Співробітники контррозвідки СБУ та Нацполіції затримали агента російських спецслужб, який намагався підірвати військовослужбовця Національної гвардії. Зловмисником виявився 19-річний мешканець Київщини. Про це в четвер, 26 червня, повідомили пресцентр СБУ та Київська міська прокуратура.

Як з’ясували слідчі, 19-річного хлопця завербував російський спецслужбовець через телеграм-канал з пошуку роботи. За завданням ворога, зловмисник мав вчинити серію терактів у північних районах України. Зокрема, він погодився ліквідувати українського військового.

Для цього російський агент створив у месенджері фейковий акаунт дівчини й певний час вів листування з військовослужбовцем НГУ. Невдовзі вони домовились зустрітись наживо в одному з дворів у Дніпровському районі Києва.

Ще перед зустріччю 19-річний хлопець винайняв квартиру, де за інструкцією куратора виготовив вибухівку. Він також купив на сайті оголошень скутер, в багажник якого заховав вибухівку, щоб підірвати разом з військовим. За виконання такого завдання підозрюваному обіцяли 400 тис. грн.

«Коли військовий прибув на локацію, росіяни дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП), який знаходився у скутері, припаркованому поруч із “місцем побачення”. Унаслідок події ніхто не постраждав», – зазначають правоохоронці.

Після невдалого замаху російському агенту наказали поїхати до Прилук на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань. Він мав підпалити військове авто, після чого готуватись до нового теракту.

Правоохоронці затримали зловмисника одразу після підпалу авто. Під час обшуку у нього вилучили компоненти до СВП і телефон із доказами роботи на ворога.

Контррозвідники СБУ та поліцейські затримали 19-річного російського агента після підпалу військового авто (Фото СБУ)

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує від семи до 12 років тюрми з можливою конфіскацією майна.

Зауважимо, це не перший випадок, коли російські спецслужби намагаються підірвати українських військових за допомогою скутера, начиненого вибухівкою. Так, у Харкові затримали 19-річну дівчину, яка підірвала двох військовослужбовців ЗСУ. Унаслідок вибуху загинув 26-річний боєць, а його 29-річний побратим отримав тяжкі поранення.