У Києві 19-річний російський агент намагався підірвати бійця Нацгвардії
Військовому вдалось вижити через те, що вибухівка спрацювала неналежним чином
Співробітники контррозвідки СБУ та Нацполіції затримали агента російських спецслужб, який намагався підірвати військовослужбовця Національної гвардії. Зловмисником виявився 19-річний мешканець Київщини. Про це в четвер, 26 червня, повідомили пресцентр СБУ та Київська міська прокуратура.
Як з’ясували слідчі, 19-річного хлопця завербував російський спецслужбовець через телеграм-канал з пошуку роботи. За завданням ворога, зловмисник мав вчинити серію терактів у північних районах України. Зокрема, він погодився ліквідувати українського військового.
Для цього російський агент створив у месенджері фейковий акаунт дівчини й певний час вів листування з військовослужбовцем НГУ. Невдовзі вони домовились зустрітись наживо в одному з дворів у Дніпровському районі Києва.
Ще перед зустріччю 19-річний хлопець винайняв квартиру, де за інструкцією куратора виготовив вибухівку. Він також купив на сайті оголошень скутер, в багажник якого заховав вибухівку, щоб підірвати разом з військовим. За виконання такого завдання підозрюваному обіцяли 400 тис. грн.
«Коли військовий прибув на локацію, росіяни дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП), який знаходився у скутері, припаркованому поруч із “місцем побачення”. Унаслідок події ніхто не постраждав», – зазначають правоохоронці.
Після невдалого замаху російському агенту наказали поїхати до Прилук на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових завдань. Він мав підпалити військове авто, після чого готуватись до нового теракту.
Правоохоронці затримали зловмисника одразу після підпалу авто. Під час обшуку у нього вилучили компоненти до СВП і телефон із доказами роботи на ворога.
Контррозвідники СБУ та поліцейські затримали 19-річного російського агента після підпалу військового авто (Фото СБУ)
Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує від семи до 12 років тюрми з можливою конфіскацією майна.
Зауважимо, це не перший випадок, коли російські спецслужби намагаються підірвати українських військових за допомогою скутера, начиненого вибухівкою. Так, у Харкові затримали 19-річну дівчину, яка підірвала двох військовослужбовців ЗСУ. Унаслідок вибуху загинув 26-річний боєць, а його 29-річний побратим отримав тяжкі поранення.